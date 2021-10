Sâmbătă, 16 octombrie, în jurul orei 21.00, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul că pe D.J. 184 în localitatea Șurdești, s-a produs un accident de circulație.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 45 de ani din Șurdești, dinspre Cavnic înspre Baia Sprie, a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe străduța care duce la domiciliul acestuia, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism condus în aceeași direcție de către un bărbat de 28 de ani din Șurdești.

Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul șoferului de 45 de ani și de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul șoferului de 28 de ani, fapt pentru care acesta a fost condus la Centrul Medical de Permanență din Baia Sprie, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.