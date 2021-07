La data de 25 iulie a.c., polițiștii din Baia Mare au identificat în trafic trei bărbați care au condus autoturisme aflându-se sub influența băuturilor alcoolice pe raza municipiului Baia Mare.

În fapt, polițiștii au identificat pe strada Narciselor un bărbat de 47 de ani, iar în urma testării cu aparatul etilotest rezultatul a fost 0.57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Aseară, un tânăr de 26 de ani din Groși, aflat la volanul unui autoturism pe strada Transilvaniei, a intrat în coliziune cu două autoturisme, care se aflau parcate. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.92 mg/l alcool pur în aer expirat.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.