Ieri, la Seini, deputatul PSD Gabriel Zetea a anunțat că și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean la alegerile locale din 9 iunie. O mișcare așteptată, nimeni nu se îndoia că Zetea va fi cel trimis în bătălia electorală pentru recâștigarea conducerii județului, după ce în urmă cu patru ani a fost învins „la mustață” de liberalul Ionel Augustin Bogdan.

Din păcate, guralivul lăudăros cu zeci de proiecte rămase pentru eternitate doar pe planșă și între coperțile dosarelor stufoase, întocmite pe bani mulți de firmele prietenilor, a abandonat lupta ascunzându-se printre mulțimea de candidați la primăria Baia Mare, astfel că revanșa nu va mai avea loc.

Păcat, ar fi fost interesant de văzut cum ar fi reacționat Ionică după ce maramureșenii l-ar fi umilit, pe bună dreptate. Oricum, fuga rămâne rușinoasă în orice ipostază.

Cu Ionel de la liberali adversar sau fără el, Zetea este favorit cert la câștigarea alegerilor, de data asta împreună cu PSD care se va impune la nivelul județului, astfel că harta se va „colora în roșu”, cum le place unora să spună.

Zetea a ales să își anunțe oficial candidatura în Seini, orașul natal. O alegere înțeleaptă, cu iz emoțional, dar vorba aia, de la obârșii pornește totul.

Au fost prezenți concitadini, prieteni, colegi din copilărie, alături de primarul Gabriela Tulbere, aflată la al treilea mandat în fruntea urbei, cu șanse mari să mai adauge încă unul, intenție anunțată chiar în ziua sa de naștere.

„Mulțumesc tuturor celor prezenți la acest eveniment special unde am simțit unitate, putere dar mai ales încredere. Pentru că eu am încredere în Seini și am încredere în Maramureș!”, a spus Zetea în fața auditoriului.

Grigore Ciascai