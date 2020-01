Moise Guran, într-o declarație făcută pentru Digi 24, a dezvăluit că a lucrat pentru USR încă din anul 2018, în paralel cu exercitarea profesiei de jurnalist, în timp ce se prezenta publicului ca o voce independentă.

Această declarație a stârnit multe controverse în spațiul public, mai mulți jurnaliști considerând că Moise Guran nu a procedat corect. Acesta a moderat singura dezbatere prezidențială din turul 1 al alegerilor, organizată de Europa FM, din postura dublă de jurnalist și consultant politic pentru USR.

Centrul pentru Jurnalism Independent a transmis presei un comunicat legat de această situație: „Principala armă și protecție a jurnalistului este credibilitatea lui, credibilitate care se câștigă în ani și se pierde într-o secundă. În situațiile în care jurnalistul se bucură de notorietate, acțiunile lui pot afecta întreaga profesie. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) consideră că situația lui Moise Guran ne aduce încă o dată în momentul în care devine esențial să discutăm despre standardele și normele etice ale profesiei”.

“N-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat – și cu USR, și cu PLUS”, a declarat Moise Guran la Digi 24, vorbind despre colaborare sa cu USR și cu PLUS în același timp cu profesia de jurnalist.

„Jurnalismul și activitatea politică sunt două meserii incompatibile. Jurnalistul își informează publicul după ce verifică informațiile și se asigură că ele prezintă toate punctele de vedere implicate. Mandatul jurnalistului este interesul public – binele general al cetățenilor. Politicianul și consultantul politic au ca principală loialitate partidul pe care îl reprezintă sau care i-a angajat. Mandatul celor implicați politic este interesul partidului politic”, se arată în comunicatul CJI.

O altă gafă făcută față de foștii săi colegi, la scurt timp după ce a intrat în politică, a fost să spună că desconsideră jurnaliștii care se ocupă de activitatea Parlamentului României, dar și că activitatea din această instituție e „extrem de plictisitoare”.

Un post de parlamentar „…nu este ceea ce mi-am dorit în viață. Am considerat întotdeauna că activitatea parlamentară este extrem de plictisitoare, de aceea nu am fost niciodată reporter pe politic. Voi candida dacă mi se propune și se consideră că asta trebuie să fac eu, dar scopul meu e să fiu implicat în toate discuțiile și negocierile care se poartă despre cum țara va fi reformată. Că va fi în calitate de parlamentar, nu am niciun fel de problemă. … nu am renunțat la meseria de jurnalist pentru a veni cu jumătăți de măsură, am intrat în politică”, a declarat Moise Guran într-o conferință de presă, după ce s-a alăturat USR-PLUS.

Moise Guran a fost criticat de un fost coleg de breaslă, acum parlamentar și el, e vorba de Robert Turcescu. Vlad Petreanu, Europa FM, într-un text publicat pe blogul său s-a arătat dezamăgit de pasul făcut de Moise Guran și, în plus, declarația sa fermă din 2015, publicată pe Facebook, în care anunța că nu dă doi bani pe jurnaliștii care devin politicieni, a produs o puternică dezbatere în rândul opiniei publice.