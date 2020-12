Liviu Dragnea a facut multe greseli in calitate de presedinte al PSD. Condamnarea lui pentru referendum si pentru cele doua salariate care lucrau si la partid poartă insă, fără indoială, amprenta unei executii politice. Motivele, probabil, atat interne cat si externe.

Rezultatul s-a realizat – scoaterea lui de pe scena politică.

Ceea ce nu inteleg este insă tratamentul său in penitenciar – lipsirea de dreptul de a munci, lipsirea de posibilitatea unui consult medical pentru problemele de sănătate, lipsa de transparentă in legătură cu infectarea sa cu covid-19, etc.

Si mai este un lucru pe care nu-l inteleg – lipsa de solidaritate si de interes umanitar pentru el din partea fostilor săi colegi de partid.

