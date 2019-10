Un preot de numai 40 de ani, tată a cinci copii cu al șaselea pe drum a decis să-și încheie socotelile cu viața. Tragedia s-a petrecut în cursul zilei de duminică în apropiere de Huedin, acolo unde bărbatul și-a pus ștreangul de gât.

Nu a lăsat niciun bilet de adio ca să-și explice gestul. Theodor Sava a slujit în parohia Bolic – Cetatea Veche din Județul Cluj, însă și-a cerut un concediu fără plată în urmă cu un an și jumătate, a fost plecat la muncă în străinătate și după ce s-a întors în țară nu a dorit să se reîntoarcă în biserică. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost transportat la IML pentru efectuarea necropsiei.

„La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 14:10, polițiștii din cadrul Poliției Rurale Huedin au fost sesizați cu privire la faptul că, in localitatea Huedin, județul Cluj a fost găsit un barbat decedat prin spanzurare. La fața locului s-a deplasat echipa de cercetare, care a identificat cadavrul unui bărbat în vârstă de 40 de ani, din localitatea Huedin, județul Cluj. Acesta a fost gasit decedat in locuinta.

In urma primelor verificari, pe corpul barbatului nu au fost observate urme vizibile de violenta, neexistand suspiciuni in acest moment. Cadavrul a fost transportat la IML in vederea efectuarii necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei morții. In cauză continuă cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a survenit decesul barbatului”, se arată într-un comunicat al IPJ Cluj.

Potrivit uzanțelor Bisericii Ortodoxe Române, preotul nu va beneficia de o slujbă de înmormântare, doar de niște rugăciuni de dezlegare pentru că a săvârșit păcatul capital, alegând sinuciderea.