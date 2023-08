Toto Cutugno a murit, marţi, după o luptă cu o boală nemiloasă. Artistul avea 80 de ani. Artistul suferea de cancer metastatic la prostată, iar starea sa s-a degradat în ultima perioadă din cauza afecțiunilor cronice.

Cutugno a suferit în trecut o operație de cancer la prostată și extirparea unui rinichi.

Cântăreţul şi compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut în special pentru hitul său din 1983 „L’Italiano”, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 80 de ani, a anunţat managerul său, Danilo Mancuso, transmite agenţia ANSA.

Toto Cutugno, pe numele său real Salvatore Cutugno, a murit la Spitalul San Raffaele din Milano „după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat în ultimele luni”, a declarat Mancuso.

Toto Cutugno (prenume său real fiind Salvatore) – compozitor, instrumentist, cântăreţ – s-a născut la 7 iulie 1943, la Fosdinovo, Toscana, Italia. La câteva luni de la naşterea sa, familia s-a mutat în La Spezia. Pasionat de muzică din copilărie şi încurajat de tatăl său, a început să studieze bateria şi să cânte în diverse grupuri muzicale locale. Ulterior a învăţat să cânte la acordeon, pian şi chitară, iar la 13 ani câştiga locul al treilea la un concurs regional de muzică.

Până la 19 ani a interpretat (ca baterist) cu diferite grupuri locale, ulterior a intrat într-un grupul condus de maestrul Manusardi, care i-a propus un turneu de şase luni în Finlanda. În 1966, întors în Italia, Cutugno a pus bazele propriului său grup – Toto e i Tati – având un repertoriu alcătuit din melodii compuse de el. În 1970, cu acest grup a înregistrat primul disc, „Questo fragile amore”, iar melodia compusă de el, „Ahi! Che male che mi fai”, a participat la festivalul de la Sanremo, interpretată de formaţia I Ragazzi Della Via Gluck.

A devenit cunoscut şi în Franţa în calitate de compozitor, melodia sa „Africa” a fost preluată, în 1975, de Joe Dassin, cu titlul „L’ete Indien”. Această melodie s-a bucurat de un succes extraordinar în întreaga lume, fiind înregistrată în peste 350 de variante. Un an mai târziu, faima lui Cutugno ca autor a crescut tot datorită lui Joe Dassin, pentru care a compus o altă melodie intitulată „Et si tu n’existais pas”.

Artistul italian a interpretat pentru prima oară în România în 1993, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov, unde a impresionat publicul din ţara noastră cântând în limba română melodia populară „Ciobănaş cu trei sute de oi”.

A revenit de numeroase ori în România, declarând: ”Sunt foarte legat emoţional de această ţară, pentru că am cunoscut mulţi români, cu care am lucrat şi am colaborat foarte bine. În România mă simt ca acasă”.

În mai 2022, Cutugno avea programat un concert la Sala Palatului, dar a fost anulat pe fondul problemelor de sănătate ale artistului.