A murit cea mai în vârstă femeie din România. Tanti Mitzi nu a fost niciodată căsătorită și nu a avut copii.

Maria Ana Morariu, Tanti Mitzi, așa cum i-au spus toți care au cunoscut-o, considerată cea mai bătrână femeie din România, s-a stins din viață sîmbătă, 9 mai, într-un cămin de bătrâni din Gherla. Avea 107 ani și 10 luni.

Născută pe 21 iunie 1912, la doar 3 luni de la lansarea Titanicului la apă, Tanti Mitzi nu a fost niciodată căsătorită și nu a avut copii. Tatăl ei, Teodor Morariu, a fost protopop onorar-asesor conzistorial, numit de P.S. Iuliu Hossu, episcop al Gherlei, în Comisia de administrare a sfintei Mănăstiri de la Nicula, în anul 1924. Între anii 1936-1938 a fost primarul orașului Gherla.

Tanti Mitzi l-a cunoscut pe George Coșbuc, care îl vizita la Gherla pe tatăl ei si pe generalul Traian Mosoiu. În 1948 i-a fost naționalizată averea, apoi a dus o viață grea, în anii comunismului. Și bunicii ei au fost longevivi: 105, respectiv 106 ani.

Înmormântarea are loc luni la amiază, în cadru restrâns, la cimitirul de lângă penitenciarul din Gherla, scrie gherlainfo.ro.

Reprezentanții căminului de bătrâni în îngrijirea căruia se afla erau optimiști în urmă cu câteva zile că greul a trecut și așteptau cu nerăbdare împlinirea vârstei de 108 ani: „Cea mai batrana femeie din Romania este din Gherla. Acum o avem in ingrijirea noastra la Caminul de Batrani “Zana Buna” din aceeasi localitate. Am reusit sa depasim aceasta perioada grea, cand boala a luat multe vieti si a afectat in special oamenii in varsta. Este bine. In 21 iunie speram sa i sarbatorim ziua de nastere la cea de a 108 aniversare. Nu a fost casatorita niciodata si nu are copii.Sa fie oare acesta secretul longevitatii?”, au scris aceștia în urmă cu câteva zile.