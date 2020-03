Mai multe persoane publice, firme și organizații au anunțat că donează bani sau fac demersuri pentru a ajuta autoritățile medicale să facă față eforturilor împotriva pandemiei de Covid-19.

Hagi a donat, Becali a donat, Halep a donat, un bătrânel din Buzău și-a dat toată averea agonisită până la 75 de ani (aproximativ 10.000 de euro) către sistemul de sănătate. Toate sunt bune, românii sunt darnici și răspund mereu prezenți la cazurile umanitare, dar ar trebui să înțelegem cu toții că statul are rezervele necesare ca să iasă din această situație. Ceea ce ar trebui să donăm, ar fi un sistem managerial competent și pregătit care să știe să gestioneze atât situația, cât și fondurile, pentru ca sistemul medical să facă față presiunii provocate de noul coronavirus.

Există nenumărate campanii ale unor ONG-uri, ale unor instituții sau companii, prin care românii pot să doneze, dar consider că cei care vor să ajute cu adevărat, ar trebui să-i ajute pe cei în nevoie. Există multe grupuri vulnerabile, mai ales între cei în vârstă, în toate comunitățile, așa că, dacă vreți să donați, puteți să îi ajutați pe aceștia. De ce să nu cumpărăm direct noi măști sau orice alte materiale și să le donăm? Centralizarea și repartizarea produselor este o acțiune foarte deficitară în România. Statul are resurse, dar n-are manageri.

Dimineață am prezentat cazul unei femei în vârstă de 83 de ani: „Am ieșit să-mi iau ceva dulciuri, pâine și fructe. Vis-a-vis de unde locuiesc eu, este un non-stop, la parterul blocului. Înainte să ajung, de la o fereastră m-a strigat o doamnă în vârstă: „Vă rog din suflet! Îmi este foame! Nu am bani. Am terminat tot ce aveam. O pâine îmi luați și mie. Sunt singură și am 83 de ani. Stau la apartamentul…Vă dau banii când iau pensia, în 14…” Cazul acesta, din păcate, sigur nu este unul singular, așa că, aceste persoane, cu siguranță, au nevoie mai mare de ajutor.

Fiecare poate să facă ce dorește, dar în situații de criză, e și mai important să ne gestionam bine resursele. Așa că, fiți atenți cui donați, informați-vă în prealabil și nu încurajați cel mai important, STAȚI ACASĂ!

A.B.