Cu totii ne dorim ca locuinta în care traim sa se alinieze perfect cu nevoile noastre, atat din punct de vedere estetic, cat si functional. Un rol esential il are atentia la detalii, care cu siguranta va face diferenta atunci cand pornesti pe drumul amenajarii casei tale.

Odata ce te-ai hotarat in privinta mobilierului, nu uita sa arunci o privire si asupra accesoriilor. Alegerea manerelor potrivite iti poate aduce plusul de originalitate pe care il cauti. Nu este un proces dificil, dar trebuie sa ai in vedere unele aspecte care, insumate, vor contribui decisiv la amenajarea armonioasa a locuintei. In continuare, iti oferim o serie de recomandari in alegerea manerelor potrivite pentru piesele de mobilier.

Alege cu atentie ce manere vrei sa folosesti pentru mobila

Indiferent de incaperea in care se afla, mobila din casa reflecta o parte din personalitatea ta. De asemenea, ea da tonul stilului, functionalitatii si gradului de confort pe care ti-ai dorit sa il atingi. Cu siguranta, decorarea interioara este pe cat de interesanta, pe atat de complexa. In aceasta etapa intervine personalizarea locuintei, in functie de nevoile, gusturile si dorintele tale. Avand in vedere cat de importanta este alegerea pieselor de mobilier, in aceeasi categorie ar trebui sa se afle si manerele, deoarece acestea au ultimul cuvant de spus in ceea ce priveste nota de originalitate pe care vrei sa o transmiti.

Tine cont de stilul si functionalitatea pieselor de mobilier atunci cand vrei sa cumperi manere

Odata ce am stabilit ca manerele pentru mobila nu trebuie trecute cu vederea, urmatoarea noastra recomandare este sa le alegi in functie de stilul si functionalitatea pieselor de mobilier pe care urmeaza sa le montezi. De exemplu, pentru mobila moderna din bucatarie manerele care se potrivesc cel mai bine sunt cele supradimensionate de tip bara, teava sau curbate.

Alege manere pentru mobila potrivite cu stilul preferat

In functie de stilul pe care l-ai ales pentru decorarea locuintei tale, trebuie sa te asiguri ca manerele se armonizeaza perfect cu restul pieselor si accesoriilor din incapere. Maxdeco iti pune la dispozitie o multitudine de manere din care sa alegi: manere moderne, clasice, vintage, manere cu portelan, cu cristale sau pentru piesele de mobilier din camera copilului.

Ia în considerare materialele din care sunt realizate manerele pentru mobila. Nu uita de finisaje!

Desi la prima vedere nu pare atat de important, iti recomandam sa fii atent la materialele din care sunt realizate manerele si la finisaje. Atentia la cele mai mici detalii face diferenta, mai ales in cazul de fata. Finisajele de alama antichizata, periata sau lustruita aduc un plus de eleganta, pe cand manerele realizate din lemn sau piele dau un aer clasic mobilierului tau. In cazul mobilierului de baie sau de bucatarie de culoare deschisa, un finisaj crom mat sau lucios al manerelor poate sugera ideea de modern sau contemporan.

Tine cont de forma, culoare si dimensiune atunci cand alegi manere pentru mobila ta

O recomandare care nu putea sa lipseasca din acest articol este sa alegi manere pentru mobila in functie de forma, culoarea si dimensiunile acestora, astfel incat designul final al piesei de mobilier sa se apropie cat mai mult, daca nu in totalitate, de nevoile si gusturile tale. Pentru o tenta modernă, poti alege manere negre sau manere aurii tip „U” de dimensiuni mai mari. De asemenea, poti aduce un plus de veselie in locuinta ta cu manere maro cu diferite motive florale.

Alege manere pentru mobila functionale si de calitate

Asigura-te ca, pe langa designul placut, manerul pentru mobila sa aiba o calitate ridicata, sa se incadreze in parametrii specificati si sa fie functionali. De asemenea, ia in considerare si nivelul de confort.

Seteaza un buget pentru achizitia de manere pentru mobila

Am lasat aceasta recomandare la urma deoarece, inainte de a seta un buget, este necesar sa fii informat cu privire la produsele pe care urmeaza sa le achizitionezi. Odata ce te-ai familiarizat cu oferta, poti face primii pasi inspre decorarea pieselor tale de mobilier cu manere pentru mobila care sa-ti satisfaca preferintele din toate punctele de vedere.