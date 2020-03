Problema coronavirusului ia amploare la nivel mondial. Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat deja pandemie, avand in vedere inmultirea numarului cazurilor si raspandirea pe teritoriul globului. Si in Romania cazurile se inmultesc rapid.

Joi au fost anuntate noi cazuri, astfel ca numarul celor infectati a ajuns la 59. Doi dintre pacienti sunt la terapie intensiva si starea lor de sanatatea este grava. Pana acum, 6 persoane au fost declarate vindecate, in Romania.

De joi au intrat in vigoare noi masuri. Dupa ce gradinitele, scolile si universitatile s-au inchis, in marile orase cele mai multe dintre firme si-au lasat angajatii sa lucreze de acasa sau le-au decalat programul, astfel incat mijloacele de transport in comun sa fie cat mai putin aglomerate. Totodata, majoritatea evenimentelor artistice, culturale, sportive si chiar si religioase s-au amanat sau anulat.

La nivel global, totalul cazurilor se apropie de 130.000, pe teritoriul a 114 tari, si peste 4.600 de decese.