În cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Județean Maramureș desfășurată miercuri, 15 iulie 2020, cu începere de la ora 12.00, în sistem videoconferință și condusă de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, aleșii județeni au fost de acord ca, din rezerva bugetară să aloce bani, punctual, către un număr de 58 de familii din Săliștea de Sus și Bogdan Vodă, care au fost grav afectate de inundațiile din ultima perioadă.

Astfel, la Săliștea de Sus au primit bani un număr de 44 de familii, sumele fiind cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei/ familie, totalul acordat localității fiind de 77.000 de lei. Această finanțare a fost alocată separat de cei 500.000 de lei care s-au dat pentru cheltuielile cu înlăturarea efectelor imediate ale inundațiilor. La Bogdan Vodă s-au acordat administrației locale 150.000 de lei, în timp ce 14 familii care au avut de suferit în urma apelor au primit câte 3.000 de lei, suma suplimentară reprezentând încă 42.000 de lei.

„Este vorba despre conjudețeni de-ai noștri, cărora le-au fost distruse casele aproape în întregime. Acești maramureșeni au trecut printr-o situație dramatică, motiv pentru care am cerut o evidență clară a acestor persoane. Din păcate, instituția Consiliului Județean Maramureș nu dispune de resurse financiare foarte mari pentru a-i ajuta, însă am decis alocarea unor sume cuprinse între 1500 și 3000 de lei per gospodărie, ca formă de sprijin imediat pentru achiziționarea materialelor sau aparaturii electrocasnice de maximă urgență”, a declarat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.