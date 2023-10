​Profesorii și elevii din toată țara vor avea liber joi, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației. Ordinul ministrului Educației prin care a fost aprobată structura anului școlar 2023-2024 prevede, la fel ca în fiecare an, că în 5 octombrie nu se fac ore.

1966, a recomandării UNESCO și a „Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor”. Ziua liberă în 5 octombrie a fost introdusă acum 10 ani, începând cu anul școlar 2013-2014. În România, sărbătorim și Ziua Învățătorului, pe 5 iunie.

Structura anului școlar 2023-2024

Școala a început în 11 septembrie, și are 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la primul punct, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Vacanțele acestui an școlar

28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023;

23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024;

o săptămână, la decizia Inspectoratelor Școlare, oricând în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024;

27 aprilie 2024 – 7 mai 2024; 22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

În același timp, școlile trebuie să organizeze, în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Cele două programe trebuie să fie stabilite în perioade de timp diferite, iar desfășurarea lor trebuie să aibă loc într-un interval de cinci zile consecutive.