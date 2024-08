Avem și alte investiții în derulare aici, cum ar fi dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, pentru care am obținut o finanțare de 693.000 de euro prin PNRR. Tot prin eforturile mele și ale echipei de la Consiliul Judeţean Maramureş , am dezvoltat la acest spital o nouă secție de Terapie Intensivă, care a costat 2 milioane de euro și pe care am finalizat-o în 2022. Aceste investiții, de peste șase milioane de euro, fac parte din portofoliul de proiecte de 120 de milioane de euro pe care l-am asigurat în acest mandat pentru Maramureș”, a declarat Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș.