Handbalul din Baia Mare a început binișor înainte de anii ’70. Minerul Baia Mare chiar a izbutit să pro­moveze în prima ligă, dar nu a stat acolo decât un an. În 1970, la club este adus ca antrenor Lascăr Pană, de la Dinamo Bacău, echipa cu care câștigase un bronz național. Nu s-a promovat în primul an, deoarece am fost „sacrificați” pentru Independența Sibiu, dar s-a promovat la finele ediției 1971/1972, cu 16 puncte avans, fără nicio înfrângere. Minerul se transformă pe 14 mai 1974 în Handbal Club Minaur Baia Mare, pri­mul club doar de handbal din țară și de aici încolo apar bucuriile, tristețile, medaliile și cupele cucerite, spectacolul, pumnii în cap, de toate pentru toată lumea.

Sunt atât de mulți oameni care-și amintesc momentele frumoase trăite alături de Minaur. Mulți dintre aceștia se află în tribune și cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani la înființarea clubului. Baia Mare este în fruntea topurilor handbalului românesc, asta este foarte clar. Are medaliați olimpici, are medaliați la Mon­diale, are câștigători de cupe europene, cupe și campionate interne. Un nume respectat pes­te tot.

Oficiali în decursul timpului: Valer Gabrian, Nicolae Dicu, Ion Ionescu, Vasile Treitl, Viorel Maier, Ion Ghi­ca, Lascăr Pană, Aurelian Brâncuș, Alexandru Konnerth, Andrei Bălan, Mitică Vraciu, Cristian An­ghel, Iosif Oros, Liviu Bala, Leontin Pop, Bogdan Radu Mare, Raducu Pop, Francisc Korponay

Colaboratori: Cornel Negruț, Zamfir Mesaroș, Constantin Bogdan, Ovidiu Tudor, Silviu Eva, Gheorghe Ră­zor, Ioan Chira, Ion P. Pop, Mihai Mureșan, Ioan Pop, Tibi Katona, Cornel Savoiu, Nelu Coman, Corin Che­recheș, Ștefan Kelemen, Carmen Babici, Ilie Bizău, Vasile Ciulavu, Vasile Șofariu, Octavian Pop, Ioan Ionescu, Dorel Cherecheș, Victor Fekete, Mihai Ghiapiaș

Antrenori

Ioan Tegen, Lascăr Pană, Petre Avramescu, Constantin Panțîru, Liviu Paraschiv, Ioan Gerhard, Aihan Omer, Ioan Palko, Vlad Caba, Ioan Marta, Nicolae Neșovici, Nicolae Tegzeș, Ioan Chircu, Ioan Crăciun, Sorin Rădulescu, Florin Mironescu, Iuliu Varady, Gheorghe Covaciu, Adi Popovici, Petre Pop, Costică Buceschi

Medici: Coriolan Pop, Adrian Enculescu, Rareș Pop, Ioan Buteanu. Asistenți medicali: Adrian Bolba, Călin Agârbiceanu

JUCĂTORII

Avramescu, Alboaica, Andronic, Acațoș, Agud, Iulian Alexandru, Apostu, Alesu, Apostol, Asoltanei, Acsinia

Belu, Boroș, Bochiș, Baiza, Bondar, Leontin Babici, Grigore Babici, Stelian Babici, Baboi, Bartoș, Bărbulescu, Bențe, Bontaș, Eugen Bota, Botorce, Buceschi, Bejan, Boca, Cr. Băban, Brădățan, Bibirig, Buciuman, Bogdan Cozma, Butean, Balint, Bernicu, Bistrian, Bursuc, Boescu, Bușecan, Baican, Bera

Covaciu, Chircu, Cojocar, Constantinescu, Cenan, Gabriel Cosma, Coman, Cuc, Cristian, Bogdan Cosma, Carabulea, Ciorâță, Cîtu, Cocuz, Cojocaru, Colopelnic, Marin Constantin, Costin, Alexandru Cristea, Valentin Cristea, Chirilă, Csepreghi, Fl. Câmpan, Crăciun

Marin Dan, Dulf, C. Danciu, Dragomir, Druță, Dulan, Dragnea, Dezsi, Draghici

Flangea, Feier, Fotonea, Fechete, Ferenț, Fotache

Gnandt, Dan Gavrilă, Gherghiceanu, Ghiulai, Gal, Ghionea, Gavrilovic, Radu Ghiurcănaș, Ionuț Ghiurcănaș, Gaborean, Gyozo, Gălan, Gaie, Andrei Grasu

Haberpursch, Attila Halmagy, Haiduc, Adelin Halmagy, Horvath, Hoban, Hajdu

Ignătescu, Adrian Iancu, Aurel Iancu, Iacob, Ionescu, Irimescu, Illes, Ionuță, T. Iordache, Irimuș, Iordan, Alin Ilii

Liviu Jianu, Jovicki, Juverdianu

Kotay, M. Kovacs, Ladislau Kapornay, Dezideriu Kiss, Robert Kiss, Keil, Barna Korponay, Kupcenko, Khauka

Lupui, C. Lung, D. Lazăr, Lăcătușu, Luțaș, Leordean

Mironiuc, Marta, Măries, Mal, Marinescu, Al. Mocanu, B. Mihai, Miclăus, Militaru, Mihalache, Mironescu, Mitrache, Alin Morar, Manea, Mihăilă, Muraru, C. Mihai, Mateș, D. Mureșan, A. Mureșan, Moțoc, Al. Micu, Musteață, Mazilu, Moldovan, Munea

Neșovici, Negovan, Natalyiuk, Nedelcu

Oros, Odae, Obreja, Oană, Oancea, Orban, Olah

Panțîru, Palko, Porumb, Pînzaru, Petran, Papp, Popa, L. Pavel, Pavelescu, Adi Popovici, Cătălin Popovici, Păduraru, P. Pircsi, Pârâianu, Filip Pop, Răzvan Pop, Petre Pop, A. Popescu, Parasca, Pesic, Sr. Popescu, Vali Popescu

Răzor, Revi, S. Rădulescu, Rotaru, Rigan, Revnic, Răduțoiu, Rogoz

Alexandru Stamate 1, Alexandru Stamate, Sajgo, Carol Szabo, Sîngeorzan, Iosif Sabău, Surducan, Al. Sabou, L. Szabo, Seserman, Cl. Stan, Stecz, Stenicică, Stoica, Cristian Stamate, Soter, Soancă, Șimo, Alin Șania, Șandru, Schultz, Stere, Steriu, Santeiu

Târniceru, Truică, Tertelici, Telehuz, M. Tudor, Târnovan, Țical, Telceanu, Turbatu

Udriștoiu

Maricel Voinea, Nicolae Voinea, Vintilescu, Varady, Variu, Vasile Viman I, Vasile Viman II, Vizbovsky, A. Viman, Marius Vasile

Zinchuk