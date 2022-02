960 de suspecți, dintre care 330 de cetățeni români, sunt cercetați la Torino în cadrul unei anchete referitoare la acordarea de ajutoare de cetățenie de către statul italian, relatează cotidianul La Stampa, citat de Rador și G4 Media. Suspecții ar fi declarat identități inexistente, o adresă virtuală și un ISEE (indicatorul situaţiei economice echivalente) egal cu zero pentru a obține veniturile.

Cele aproape o mie de persoane ar fi beneficiat, în total, de ajutoare în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, sumă plătită deja.

Românii au primit în total un ajutor de cetățenie de 1,6 milioane de euro, plus o plată lunară de circa 166.000 de euro. Frauda a fost descoperită după ce un cetățean român a fost surprins de agenții Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Municipale atunci când folosea mai multe carduri pentru a retrage bani de la un bancomat. Bărbatul a fost reținut, iar în urma cercetărilor a ieșit la iveală faptul că avea numeroase carduri RdC care erau emise pe numele altor persoane pentru Venitul de Cetățenie. Potrivit legii, aceste carduri nu pot fi transferate către terți.

Autoritatea Judiciară a constatat că posesorii cardurilor au declarat, prin auto-certificare, un indicator al situaţiei economice echivalente egal cu zero și reședința în Via della Casa Comunale 3, din Torino, reședința fiind obligatorie pentru obținerea Venitului de Cetățenie. Aceasta era însă o adresă virtuală, care a fost creată de Municipiul Torino pentru oferirea unei reședințe refugiaților. În plus, persoanele care dețineau cardurile nu existau de fapt.

Din anchetă a reieșit că românii, cei mai mulți din același grup familial, au declarat că au reședința pe strada respectivă. În realitate ei nici nu erau rezidenți în Italia. Ulterior, autoritățile din peninsulă au descoperit, după ce au consultat informații din terminalele de evidență locală, registratura națională și sistemul informatic al forțelor de poliție, că alte 630 de persoane de alte naționalități au declarat, de asemenea, date false și reședințe fictive pentru a obține ajutorul de cetățenie. Parchetul din Tonio a decis oprirea acordării acestor venituri pentru cele 960 de persoane.