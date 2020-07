Ne aflăm într-un moment important pentru Municipiul Baia Mare și pentru județul Maramureș. Facem încă un pas pentru a le oferi băimărenilor și maramureșenilor o calitate a vieții cât mai ridicată, prin servicii de apă și canalizare la standarde europene. Societatea Vital S.A a elaborat documentația de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș ”, un proiect care aduce 300 milioane de Euro – finanțare europeană pentru apă și canalizare în Maramureș. Este încă un proiect în care îi avem ca și parteneri pe colegii noștrii din Consiliul Județean Maramureș, un parteneriat pe care l-am început și îl continuăm împreună pentru ca standardele în ce privește alimentarea cu apă și canalizare, deșeuri, infrastructură sau servicii de sănătate să fie așa cum își doresc băimărenii și maramureșenii, dar și așa cum consider normal să fie într-un județ și municipiu de nivel european, respectiv standarde dintre cele mai înalte și la prețurile cele mai mici.

Am început acest demers de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare în județul Maramureș acum câțiva ani, împreună. Din păcate, inițial, proiectul a fost unul cu costuri foarte mari, în special pentru cetățenii municipiului Baia Mare. Acum vorbim despre un proiect care nu aduce nici un fel de cost suplimentar pentru cetățenii municipiului Baia Mare și ai județului Maramureș. Fără creșteri la tarifele de apă și canalizare – este o impunere pe care atât eu, ca și primar al municipiului Baia Mare, cât și domnul Zetea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș, am stabilit-o, iar lucrurile așa vor rămâne.

Proiectul aduce în Maramureș peste 300 de milioane de euro, bani care vor ajunge în bugetul firmelor din județul Maramureș și din municipiul Baia Mare care vor lucra pentru a dezvolta acest proiect, dar și pe masa băimărenilor și a maramureșenilor prin tot ceea ce înseamnă salarii și beneficii pe care le au lucrând și dezvoltând acest proiect.Avem deja realizate rețele pentru aproape jumătate din unitățile administrativ- teritoriale ale Maramureșului. 32 de astfel de entități beneficiază acum de acest proiect, așa cum altele au beneficiat în etapele precedente de finanțări similare, iar lucrul acesta aduce Maramureșul, din nou, într-o lumină pozitivă, din perspectiva calității vieții. Este încă un proiect important pe care îl realizăm împreună cu Consiliul Județean și mulțumesc domnului președinte pentru tot sprijinul dat în așezarea acestui proiect pe drumul cel bun și pentru rezolvarea tuturor problemelor delicate care intervin în realizarea unui astfel de proiect fie ele de natură organizatorică, economică sau administrativă.

Multumesc consultanților noștri și nu în ultimul rând celor de la Vital care au făcut ca acest proiect să fie posibil, bineînțeles cu sprijinul nostru, din perspectiva poziției pe care o avem, a determinării de care dăm dovadă, pentru că în dialogul cu autoritățile centrale am știut să punem piciorul în prag și să ne impunem punctul de vedere, luptând pentru Maramureș și pentru Baia Mare. O investiție care se leagă de un alt proiect pe care îl avem, cel al gestiunii deșeurilor, este stația de tratare termică a nămolului, o instalație de aproape 10 milioane de Euro care se va realiza, completând investiția pe care am realizat-o, de dezvoltare și înnoire a Stației de Epurare a Municipiului Baia Mare și care se leagă de cealaltă miză a noastră, respectiv de realizarea proiectului care care vizează gestiunea integrată a deșeurilor. Un proiect foarte dificil al nostru, al Maramureșului, nu doar al Consiliului Județean, care trebuie așezat într- o formulă corectă, menită să îndrepte greșelile făcute de alții, prin deciziile pe care le-au luat si prin modul in care au abordat acest proiect. Sunt convins că împreună vom rezolva toate aceste lucruri în așa fel încât cetățenii să fie mulțumiți ,aducând un standard cât mai ridicat pentru serviciile de salubrizare, de apă și canalizare pentru băimăreni și pentru maramureșeni. Le muțumesc tururor celor care au muncit și gândit pentru și în acest proiect convins fiind că va fi un succes atât din perspectivă socială, cât și economic atăt pentru municipiul Baia Mare, cât și pentru județul Maramureș.