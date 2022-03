Când McDonald’s și-a deschis porțile pentru prima dată în Piața Pușkin din Moscova în 1990, s-a format o coadă de peste 30.000 de ruși care au așteptat bucuroși ore întregi, dornici să plătească generos pentru a gusta din America. Prin burgeri și cartofi prăjiți, s-au pus bazele unei diplomații alimentare, care a înflorit în ultimele trei decenii, pe măsură ce corporații precum McDonald’s și PepsiCo, firme de investiții private și persoane fizice au aruncat miliarde de dolari în construirea de fabrici și restaurante pentru a aduce mâncare, cultură și celebrul capitalism american în Rusia, scrie New York Times. În 1990, un Big Mac costa 3,50 ruble, mai mult decât un abonament lunar de autobuz, salariul mediu lunar la acea vreme era de 150 de ruble.

„McDonald’s a însemnat mai mult decât deschiderea unui simplu restaurant. A ajuns să simbolizeze întreaga deschidere a URSS către Occident”, a declarat Marc Carena, fost director general al McDonald’s Rusia, pentru Voice of America în 2020. Dar războiul declanșat de Rusia în Ucraina a schimbat totul, iar companiile alimentare și lanțurile de restaurante s-au străduit să răspundă la acest act. Pe fondul presiunii tot mai mari, McDonald’s a anunțat marți că își închide temporar cele aproape 850 de restaurante din Rusia și oprește operațiunile în țară. „În cei peste 30 de ani în care McDonald’s a funcționat în Rusia, am devenit o parte esențială a celor 850 de comunități în care activăm”, a declarat Chris Kempczinski, directorul executiv al companiei, într-un comunicat care anunța mutarea. El a menționat că multinaționala are 62.000 de angajați în Rusia.

La scurt timp după anunțul McDonald’s, au urmat alte lanțuri și companii alimentare. Starbucks a spus că își închide toate cafenelele din Rusia, iar Coca-Cola a spus că a oprit vânzările. Și PepsiCo, ale cărei produse sunt prezente în Rusia de la începutul anilor 1970, a spus că nu va mai vinde în Rusia băuturile carbogazoase Pepsi și 7-Up, dar va continua să producă local produse lactate și alimentare pentru copii, un efort „umanitar” și pentru a păstra zeci de mii de angajați.