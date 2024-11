Pe 11 noiembrie 1995, se stinge din viață Corneliu Coposu, liderul opoziţiei din România postcomunistă, cel care şi-a pierdut 17 ani din viaţă în închisorile comuniste.

„Astăzi, 11 noiembrie 2024, se împlinesc 29 ani de când, intr-o dimineața de toamna senina, telefonul din casa de pe strada Mamulari a sunat sec, de 2 ori, si, de la celălalt capăt ni se anunța ca „dl. Corneliu Coposu a decedat”. Ma intorsesem de la spital impreuna cu doamnele Coposu, pe la 4 dimineata, pentru cateva ore de odihnă înainte de a reveni la „Municipal”.

„Domnul președinte”, „Prezidentul”, „Seniorul”, „Președintele moral al României”, atâtea titulaturi pentru un Om de o modestie incredibila. Eu i-am spus mereu „Nenea Puiu” si asa imi va ramane întotdeauna intiparit in minte!

Cei 29 de ani fără Senior ne prind într-un moment teribil de complicat pentru viitorul nostru de zi cu zi. Mulți, foarte mulți dintre români îl invocă și-l dau de exemplu pseudo-politicienilor de astăzi, amintind profeticele sale cuvinte din aprilie 1990, legate de o stare de spirit, de mentalități, de povara care se agață de noi de …79 de ani, de la acel fatidic 6 martie 1945.

Am avut câteva semnale, câteva drumuri pe care să o luăm, dar…..am ales altceva, am făcut altceva, am lăsat să vină să ne conducă tocmai ceea ce a combatut acest Om întreaga sa viață.

Mai există oare o speranță în aceasta lume cenușie ” și la vorbă, și la port”? Cu siguranță, DA! Iar această speranță sunt tinerii nepătați, tinerii interesați, tinerii curați. Pe aceștia avem datoria sa-i creștem in spiritul Seniorului! Pentru ca aceștia să reprezinte viitoarea elită a țării, așa cum a fost cea de la 1918, TREBUIE să luptăm și să nu ne lasam infrânți, indiferent cât de greu este și va fi. Când nu mai puteți să suportați mizeria umană, gândiți-vă un minut la Senior, la zecile de mii de foști detinuți politic care nu au cedat și s-au jertfit pentru principii si valori. Ei au câștigat această luptă!

În „Testamentul” său ne-a lăsat convingerea și speranța că binele va învinge dacă știm și înțelegem ce înseamnă credință, jertfă și luptă pentru un ideal și pentru o cauză!

Îi mulțumesc Domnului că mi-a oferit privilegiul de a-l cunoaște și de a sta în preajma lui!

Dumnezeu Să vă ierte și Să vă odihnească în pace, dragă nene Puiule! Mă plec în fața luptei și jertfei domniei voastre!”, spune Ion-Andrei Gherasim.