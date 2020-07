25 de oameni filmați aproape morți în camionul unui șofer român. Liviu i-a lăsat fără oxigen, în semiremorca frigorifică, în drum spre Anglia.

Patru filme au fost arătate la tribunal, iar ad.nl scrie că imaginile îți ridică părul văzând cât de aproape erau de moarte cei 25 de migranți, irakieni și kuweitieni, între care șase minori. Printre hălci de carne înghețate, oamenii urlă, bat în pereții semiremorcii cu disperare, cer ajutor. Unii sunt inconștienți, întinși pe burtă pe podea, alții stau chirciți cu capul pe genunchi, câțiva se prăbușesc când sunt deschise ușile.

VEZI AICI VIDEO CU MOMENTUL DESCOPERIRII MIGRANȚILOR

Anchetatorii au stabilit și cum au scăpat totuși cu viață cei 25 de oameni. Unul dintre ei, Omar, a urcat în camion cu o bară de fier la el. Cu ea a făcut o gaură în peretele semiremorcii, au respirat cu rândul acolo.

Liviu, șoferul român, transporta carne din Germania în Anglia și a negat imediat după arestare că ar fi știut de prezența celor 25 de migranți în camionul lui. Susține că nu a deschis ușile după ce au fost sigilate la abatorul din Sogel, unde a fost încărcată marfa.

Românul a plâns luni, la tribunal, la audieri. Le-a spus anchetatorilor că în România are o familie lovită de nenorociri: fiica lui suferă de pneumonie, fiul lui are probleme cu vederea, iar de 8 luni de când e în închisoare a aflat că soacra lui are cancer.

Liviu susține că e complt nevinovat și compania de prelucare a cărnii încearcă să-l învinovățească. Avocatul lui spune că niciunul dintre cei 25 de migranți nu l-a recunoscut atunci când le-a fost arătată fotografia lui.

Procurorii au cerut o condamnare de 10 ani de închisoare pentru Liviu. Instanța a decis că va da sentința peste două săptămâni.