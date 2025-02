Dosarul Georgescu nu va avea nicio finalitate, atîta vreme cît e instrumentat de procurorul Iacob, nefericitul căutător al Elodiei. Nu din motive de competență profesională, ci jurisdicțională. Atîta vreme cît Georgescu nu e anchetat de Parchetul Militar, pentru mine acesta e un semn că el continuă să fie cîștigătorul în ”bătălia pentru România”. Să vă povestesc de ce.

În 1994, a avut loc o predare de ștafetă în rețeaua GRU din România. ”Corbii” au devenit ”Corbii tineri” și au primit un nou comandant. Un general, ajuns chiar șef al Direcției Generale de Informații a Armatei, care a trecut în rezervă, de cum Constantinescu a cîștigat alegerile și s-a apucat de afaceri cu medicamente. A fost reactivat, la ordin de la Moscova, de Ion Iliescu și pus chiar șef al Direcției de Înzestrare a Armatei (anecdotic vorbind, aceasta a fost și ocazia cu care, între altele, a alimentat cu AKM-uri de la Cugir ambele tabere din războiul civil din Congo – ”teatrul de operații” de pînă mai ieri al armatei ”legionarilor” lui Potra). Mult, mult mai discret, a alimentat cu ”corbi tineri” structurile informative militate, dar și alte zone de interes. Nu știu cînd, dacă el s-a întîlnit cu Georgescu atunci, ori ulterior. Dar că foști subalterni ai săi i s-au alăturat acestuia și au ieșit chiar la vedere: e un semn al apropiatei victorii, în fața căreia nu mai stă nimic. Am avut și această confirmare. ”Constantin Bogdan Vacusta a fost angajat al MApN, în structuri ale Direcției generale de informații a Apărării, în perioada 2002-2015”, este un răspuns oficial al Ministerului Apărării. Bogdan Vacusta a devenit, în structurile informative ale MApN, specialist în criptomonede. La șapte ani după ce a plecat din structurile active, a fondat alături de Călin Georgescu Asociația ”Pămînt Strămoșesc”. Într-o lucrare de specialitate, Vacusta arată că anul 2022 ”a fost anul care a marcat o creștere semnificativă a utilizării activelor virtuale pentru activități ilicite, cum ar fi evaziunea sancțiunilor. Majoritatea entităților care desfășoară aceste activități sunt legate de Rusia, Coreea de Nord și Iran, care fac obiectul sancțiunilor internaționale impuse de comunitatea internațională. Lucrarea prezintă elemente cheie despre utilizarea activelor virtuale în activități ilicite de către entitățile sancționate” și analizează extrem de tehnic ”criminalitatea cibernetică, spălarea banilor, finanțarea terorismului, operațiuni speciale conduse de adversari”. Imaginați-vă recrutarea acestui specialist de partea adversă și avem explicația bîjbîielii procurorului Iacob. Serviciile tac, lipsite de cap, sau și de voința de a mai face ceva în acest sens și sînt probabil parțial pro-georgiste: le place mesajul acestuia. În căutarea finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu nu mai e decît presa, dar și ea zgîrie, de fapt, pe deasupra aparențelor. Treaba este în fond a Parchetului Militar. Dar un Dan Voinea nu mai e activ, iar Elodia are uniformă militară. Și, cîtă vreme militarii români, activi în structurile de forță stau deoparte, înseamnă că ei au semnat Parteneriatul de Pace. Cu Rusia. Cu Georgescu.

PS

Nu scriam cele de mai sus, dacă eram în țară. L-am atenționat, la un moment dat, pe Hellvig printr-un canal de comunicare la îndemînă în legătură cu ”Corbii tineri” și cu proliferarea lor. Am oferit chiar amănunte. N-am primit niciun răspuns, în afară de faptul că acela a fost momentul din care au început la adresa mea atacuri furibunde, pe diferite canale – de la Hodor SRI și pînă la Roncea (George), cel din urmă ”trecut” și el pe la DGIA. Ba, din ordinul lui Iohannis, la rîndul lui sfătuit ”de bine”, mi-am pierdut și umilul serviciu, la IICCMER. Am decis de atunci să nu mai încerc să schimb ceva, dar să privesc, să scriu și să descriu renașterea vechii Securități naționaliste, în timp ce dezgrop victimele celei staliniste. Acum, constat și trecerea ambelor Securități, via ”Corbilor tineri”, a antioccidentalismului și ”creștinismului dacic”, de partea lui Putin. De aceea, spun că ei vor fi cîștigătorii. Iar cînd Georgescu amenință că judecătorii de la Curtea Constituțională vor fi judecați ca trădători, nu știu de ce îmi vine să-l cred. Pentru că mă uit la televizor și văd cum ”autoritățile” se agață de niște jurnaliști de provincie, în care s-au pompat mai puțini bani decît face Vacusta într-o apăsare de tastă. În apatia civică și într-un vacuum în care AUR întreține cu inteligență un foc în jurul căruia se învîrt muștele politice și presa, 23 august s-a întors, după opt decenii.

Marius Oprea