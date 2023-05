În perioada 10-14 aprilie s-a desfăşurat Olimpiada Naţională de Matematică. La Slobozia au concurat elevii claselor a V-a şi a VII-a, la Cheile Grădiștei – Braşov clasele a VII-a şi a VIII-a și la Craiova clasele IX- XII.



Cei 22 de elevi care au reprezentat județul Maramureș au obținut rezultate deosebite:

-Pișcoran Alexander, (clasa a V-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Bretan Andrei) medalie SSMR de bronz;

-Fodor Dan Mihai, (clasa a V-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Mușuroia Nicolae) medalie SSMR de bronz;

-Mare Antonia, (clasa a V-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Mușuroia Nicolae) medalie SSMR de bronz;

-Bondici Teodora, (clasa a V-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Mușuroia Nicolae);

-Solomon Flaviu, (clasa a V-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Zlampareț Horia);

-Rus Bucur Ariana Cezara, (clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Pop Adrian) Mențiune M.E. și medalie SSMR de aur;

-Hotea David, (clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gheorghe) medalie SSMR de argint;

-Zlampareț David, (clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gheorghe) medalie SSMR de bronz;

-Chira Luca Cristian, (clasa a VII-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Bojor Florin) medalie SSMR de bronz;

-Vălean David Norbert, (clasa a VII-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Bojor Florin);

-Pop Săvan Carla, (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Bretan Andrei) medalie SSMR de bronz;

-Buhan Matei Darius, (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Bretan Andrei);

-Pop Liviu Dorel, (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Bretan Andrei);

-Dragoș Victor Vasile, (clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela), Mențiune M.E. și medalie SSMR de aur, calificare la proba de baraj;

-Costin Tudor, (clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela) medalie SSMR de bronz;

-Rad Solomon -Marcus, (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Vișeu de Sus, profesor coordonator Rad Daniel Gavrilă);

-Cosar Antonia, (clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela) medalie SSMR de bronz;

-Pop Tudor Andrei, (clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela);

-Robu Dacian, (clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela) premiul III M.E. și medalie de aur, iar în urma probei de baraj va face parte din lotul lărgit;

Știrbu V.S. Andrei, (clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gabriela) medalie SSMR de bronz;

-Rogozsan Robert, (clasa a XII-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Boroica Gheorghe) Mențiune M.E. și medalie SSMR de argint, calificare la proba de baraj;

-Dumitriu Marian, (clasa a XII-a, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, profesor coordonator Bojor Florin) Mențiune M.E. și medalie SSMR de argint, calificare la proba de baraj.

Felicitări tuturor participanților și profesorilor care au făcut posibile aceste performanțe!