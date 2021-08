Devenită o tradiție, sărbătoarea comunei Moisei a ajuns la o nouă ediție după un an de pauza. Aceasta ediție va fi in data de 22 August, va fi o zi plină de evenimente, muzică, bună dispoziție, iar pentru copii multe surprize. De asemenea este un bun prilej pentru moiseienii plecați in străinătate de a se reîntâlni și de a petrece împreuna.

Aceasta zi le va da ocazia localnicilor de a ieși din rutina zilnică și de a se distra alături de anumiți artiști ce vin să întrețină atmosfera. Ne vom bucura de prezenta binecunoscuților artiști locali, dar și de artiști și ansambluri din țara, recunoscuți pentru profesionalismul și talentul lor.

Astfel, pe 22 August, comuna Moisei va fi în sărbătoare, fiind ediția a XII-a a “Zilelor Moiseiului” la care sunteți invitați cu toții sa luați parte!

Vă așteptăm cu drag!

Primar,

Grigore Tomoiagă