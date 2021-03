Sindromul Down este o boală genetică cromozomială ce afectează un copil din aproape o mie la nivel mondial. Cel care a descris sindromul pentru prima oară, în anul 1866, a fost medicul britanic John Langdon Down. În 1959, pediatrul și geneticianul francez Jerome Lejeune a descoperit că sindromul Down este o condiție dobândită prin naștere care presupune apariția unui cromozom în plus față de cei 46 care există în mod normal în organismul uman.

Astăzi, 21 martie, este ziua mondială a Sindromului Down și pe această cale, dorim să transmitem un gând tuturor celor care suferă de acest sidrom, dar și famililor acestora.

De asemenea, vă prezentăm și cazul lui Andrei.

Andrei Cupșa este campionul maramureșan la voluntariat, un tânăr diagnosticat cu Sindromul Down care nu renunță la visurile lui, în ciuda celor spuse de doctori.

Un tânăr ”activ” și ”altruist”, ați spune. Și așa este Andrei, cu mențiunea că este o persoană cu Sindrom Down, ai cărui părinți au decis la naștere că va face tot ce își dorește și a cărui familie l-a sprijinit din tot sufletul.

El a reușit să lupte atât pentru el, cât și pentru alții cu aceeași problemă. Exemplul lui ar trebui să-i motiveze pe toți și să-i determine să lupte pentru visurile lor.

Din păcate, adesea, persoanele aflate în cauză sunt batjocorite și luate în derâdere de către cei care nu știu ce înseamnă să trăiești cu această boală.

B.R.