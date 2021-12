Evenimente

69: Senatul roman îl declară pe Vespasian împărat al Romei, ultimul din Anul celor Patru Împărați.[1]

1879: Premiera mondială a O casă de păpuși a lui Henrik Ibsen la Teatrul Regal din Copenhaga, Danemarca.

1883: A apărut volumul „Poesii”, de Mihai Eminescu, cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului; cuprinde 64 de poezii.

1891: A fost jucat primul meci de baschet, sport inventat de către canadianul James E. Naismith, profesor de educație fizică la colegiul Springfield din Massachusetts.

1898: Marie și Pierre Curie descoperă radiul.

1913: A apărut, la New York, primul careu de cuvinte încrucișate semnat de britanicul A. Wynne.

1927: Prin lege, s–a înființat legația română de la Rio de Janeiro, prima legație română din America de Sud.

1937: A avut loc premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet, „Albă ca zăpada și cei șapte pitici”, produs de Walt Disney.

1947: Primă audiție în concertul Filarmonicii bucureștene a oratoriului bizantin de Crăciun „Nașterea Domnului”, de Paul Constantinescu.

1968: Lansarea navei cosmice „Apollo 8” care a efectuat prima oară un zbor circumlunar (21 – 27 decembrie).

1969: Un echipaj românesc a efectuat ocolul lumii în 80 de ore cu un avion IL–18 din dotarea TAROM, parcurgând 46.000 km.

1989: Revoluția Română. La București, Nicolae Ceaușescu organizează un miting, în actuala „Piață a Revoluției”. Pe lângă lozincile cunoscute, în mulțime se fac auzite fluierături și huiduieli. Începe Revoluția la București. Timișoara devine primul oraș din România liber de comunism.

1991: A fost semnat, la Alma–Ata, documentul de fondare a Comunității Statelor Independente, care consfințește destrămarea definitivă și dispariția de pe harta politică a lumii a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, desființarea cetățeniei sovietice. Mihail Gorbaciov demisionează din funcția de președinte al URSS.

1995: Orașul Bethlehem trece de sub control israelian sub control palestinian.

1996: Radio 21 începe să emită.

2007: Spațiul Schengen s-a mărit cu 9 state membre ale Uniunii Europene; Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia.

2009: La Palatul Cotroceni are loc ceremonialul de învestire a celui de-al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu.

2012: Potrivit unor calendare, se prezice sfârșitul lumii.

2020: Are loc o mare conjuncție a lui Jupiter și Saturn, cele două planete fiind separate pe cer cu 0,1 grade. Aceasta este cea mai apropiată conjuncție dintre cele două planete din anul 1623.

Nașteri

1118: Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury (d. 1170)

1597: Petru Movilă, teolog și om de cultură român, mitropolit al Kievului (d. 1646)

1886: Gheorghe Tătărăscu, politician român, prim-ministru al României (d. 1957)

1917: Heinrich Böll, romancier german, laureat al Premiului Nobel (d. 1985)

1918: Kurt Waldheim, colonel și politician austriac, al 9-lea președinte al Austriei (d. 2007)

1920: Elena Varzi, actriță italiană (d. 2014)

1921: Karl-Günther Bechem, pilot german de Formula 1 (d. 2011)

1935: Stela Popescu, actriță română de teatru și film (d. 2017)

1935: John G. Avildsen, regizor american (d. 2017)

1937: Jane Fonda, actriță americană



1938: Adela Mărculescu, actriță română de teatru și film

1938: Frank Moorhouse, scriitor australian

1940: Frank Zappa, instrumentist și compozitor american (d. 1993)

1942: Hu Jintao, politician chinez, secretar general al PCC, președinte al Republicii Populare Chineze

1966: Kiefer Sutherland, actor englezo-canadian, regizor, producător

1967: Mihail Saakașvili, politician georgian, al 3-lea președinte al Georgiei

1977: Emmanuel Macron, politician francez

1982: Peter Joppich, scrimer german

1992: Alicia Fernández, handbalistă spaniolă

Decese

1375: Giovanni Boccaccio, scriitor italian (n. 1313)



1549: Margareta de Navara, regină a Navarei (n. 1492)

1750: Elisabeta Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman (n. 1691)

1777: Anton Cajetan Adlgasser, compozitor și organist german (n. 1729)

1940: Francis Scott Fitzgerald, scriitor american (n. 1869)

1969: Alexandru S. Sanielevici, fizician român (n. 1899)

1998: Béla Szőkefalvi-Nagy, matematician maghiar (n. 1913)

2008: Raluca Zamfirescu, actriță română de teatru și film (n. 1924)

2010: Valeriu Gagiu, regizor de teatru și film român din Republica Moldova (n. 1938)

2019: Martin Peters, fotbalist englez (n. 1943)