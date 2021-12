Evenimente

1191: Prima atestare documentară a cetății Sibiului, într-un document emis de papa Celestin al III-lea.

1192: Richard I al Angliei este capturat și luat prizonier de Leopold al V-lea al Austriei în timp ce era în drum spre Anglia după ce a semnat tratatul cu Saladin care a încheiat cea de-a Treia Cruciadă.

1803: Statele Unite au cumpărat provincia Louisiana de la oficialii francezi, cu 15 milioane de dolari.

1842: Obșteasca Adunare Extraordinară a Țării Românești a ales ca domn pe Gheorghe Bibescu care a abdicat în iunie 1848.



1915: Prima audiție, la Ateneul Român din București, sub bagheta lui Dimitrie Dinicu, a primului poem simfonic românesc „Acteon” de Alfred Alessandrescu.

1917: Consiliul Comisarilor Poporului decretează înființarea Comisiei Extraordinare de Combatere a Contrarevoluției (CEKA), prima organizație de poliție secretă din epoca modernă; mai târziu, aceasta va purta o serie de denumiri, ultima fiind KGB.

1937: Au loc alegeri parlamentare în România. Partidul Național Liberal câștigă alegerile cu 1.103.352 de voturi, pe al doilea loc fiind Partidul Național-Țărănesc cu 626.612 d voturi, iar pe al treilea loc Partidul Totul pentru Țară cu 478.368 de voturi. Regele Carol al II-lea demite guvernul liberal și îl numește premier pe Octavian Goga. Va fi ultimul guvern înainte de dictatura regală.

1940: A fost deschisă prima autostradă din California.

1946: A fost etatizată Banca Națională a României, primul pas în preluarea controlului comunist asupra pârghiilor economice.

1946: Popularul film It’s a Wonderful Life se lansează la New York.

1973: A fost inaugurată noua clădire a Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București.

1985: Papa Ioan Paul al II-lea anunță instituirea Zilei Mondiale a Tineretului.

1987: Feribotul de pasageri MV Doña Paz, care se îndrepta către capitala statului Filipine, s-a ciocnit cu petrolierul Vector în strâmtoarea Tablas, în apropiere de Marinduque. Scufundarea navei a dus la pierderea a 4.341 de vieți omenești; doar 24 de persoane au supraviețuit. Este considerat cel mai mare dezastru maritim pe timp de pace.

1989: Nicolae Ceaușescu a calificat într-o intervenție televizată evenimentele de la Timișoara drept opera unor „huligani”, respectiv a unor „grupuri fasciste și antinaționale”.

1997: A avut loc premiera filmului La vita é bella (regia Roberto Benigni) distins, la Cannes, cu Marele Premiu al Juriului și cu trei Premii Oscar.

1999: Macao, care a fost timp de 442 de ani colonie portugheză, a revenit sub suveranitatea Republicii Populare Chineze, cu statutul de Regiune Administrativă Specială.

2000: Ion Iliescu a depus jurământul pentru un nou mandat de președinte al României.

2004: Traian Băsescu a depus primul jurământ de președinte al României.

2004: Un grup de hoți au furat 50 de milioane de dolari în lire sterline de la Banca Nordică din Belfast, Irlanda de Nord. Jaful este considerat unul dintre cele mai mari din istoria Regatului Unit.

2007: Elisabeta a II-a devine cel mai în vârstă monarh al Regat

Nașteri

1494: Oronce Finé, matematician și cartograf francez (d. 1555)

1537: Ioan al III-lea al Suediei (d. 1592)

1648: Tommaso Ceva, poet și matematician italian (d. 1737)

1740: József Benkő, iluminist secui (d. 1814)

1784: Georg Wilhelm, principe elector de Brandenburg și duce al Prusiei (d. 1860)

1808: Andrei Șaguna, mitropolit ortodox al românilor din Ardeal (d. 1873)

1838: Edwin Abbott Abbott, director de școală, teolog și scriitor (d. 1926)

1841: Ferdinand Buisson, academician, pastor protestant, pacifist și politician socialist francez, laureat Nobel (d. 1932)

1852: Ion Mincu, arhitect, întemeietorul școlii naționale românești de arhitectură (d. 1912)

1861: Constantin Mille, gazetar și scriitor român (d. 1927)

1890: Jaroslav Heyrovský, chimist ceh, laureat Nobel (d. 1967)

1894: Robert Menzies, prim-ministru australian (d. 1978)

1889: Ion Iancovescu, actor român (d. 1966)

1902: George, Duce de Kent, fiu al regelui George al V-lea al Regatului Unit (d. 1942)

1915: Aziz Nesin, pedagog turc și scriitor (d. 1995)

1921: George Roy Hill, actor american, autor și regizor (d. 2002)

1924: Friederike Mayröcker, scriitoare austriacă (d. 2021)

1926: Otto Graf Lambsdorff, politician german (d. 2009)

1927: Kim Young-sam, politician sud-coreean (d. 2015)

1934: George Apostu, sculptor român (d. 1986)

1942: Jean-Claude Trichet, expert în finanțe francez și Președintele Băncii Centrale Europene

1943: Ruxandra Sireteanu, actriță română de teatru și film (d. 2014)

1946: Andrei Codrescu, eseist, poet și prozator evreu american de origine română

1947: Gigliola Cinquetti, cântăreață italiană

1955: Martin Schulz, politician german

1957: Mike Watt, muzician și producător american

1957: Anna Vissi, cântăreață greacă, originară din Cipru

1960: Kim Ki-duk, regizor, scenarist, producător de film sud-coreean (d. 2020)

1968: Karl Wendlinger, pilot austriac

1969: Alain de Botton, scriitor elvețian

1980: Ashley Cole, fotbalist englez

1980: Martín Demichelis, fotbalist argentinian

1990: Joanna „JoJo” Levesque, cântăreață americană de muzică pop/R&B

1998: Kylian Mbappé, fotbalist francez

Decese

1590: Ambroise Paré, chirurg și anatomist francez (n. 1510)

1722: Împăratul Kangxi al Chinei (n. 1654)

1765: Ludovic, Delfin al Franței, tatăl regilor Ludovic al XVI-lea, Ludovic al XVIII-lea și Carol al X-lea (n. 1729)

1903: Kornél Ábrányi (tatăl), memorialist, muzicolog și compozitor maghiar (n.1822)

1944: Nicolae Cartojan, academician, istoric literar, pedagog român (n. 1883)

1963: Paul Constantinescu, compozitor român (n. 1909)

1966: Mihail Sorbul, dramaturg român (n. 1885)

1968: John Steinbeck, scriitor american, laureat Nobel (n. 1902)



1982: Arthur Rubinstein, compozitor și pianist american de origine poloneză (n. 1887)

1996: Carl Sagan, astronom american, scriitor (n. 1934)

1999: Valeriu Munteanu, filolog și lexicograf român (n. 1921)

2009: Brittany Murphy, actriță americană (n. 1977)

2014: Erzsébet Ádám, actriță română de etnie maghiară (n. 1947)

2016: Michèle Morgan, actriță americană (n. 1920)

2019: Roland Matthes, înotător german (n. 1950)