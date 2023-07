Sâmbătă, 22 iulie, 15 persoane din cadrul asociației Transylvania Heroes vor lua startul la triatlonul „Cucerește Maramureșul” organizat de Gold Stars Baia Mare la Domeniul Mogoşa.

„De curând, am aflat de cazul prietenei noastre Andra dorind să ajutăm cum putem. Cea mai mare parte din banii strânși în cadrul concursului vor pleca în contul ei.

Andra, este o tânără de 27 de ani, ea a fost diagnosticată cu cancer mamar și există și un risc crescut de dezvoltare a cancerului ovarian, motiv pentru care se impune ca tratament prelevarea ovulelor și înghețarea acestora. În plus, pentru cancerul la sân, se vor extirpa ambii sâni și urmează chimioterapia”, spun reprezentanţii asociaţiei.

O parte din costuri sunt suportate de CAS. Însă sunt o mulțime de costuri de acoperit pt prelevarea ovulelor, analize suplimentare, drumuri la București, costuri pe care Andra nu si le permite.

Însumând undeva aproximativ 7000 euro.

Orice sprijin este bine-venit și mult apreciat pentru cei care vor să contribuie în vreun fel, in contul deschis la Banca Transilvania:

IBAN RO92BTRLRONCRT0337305801

Numele ANDRA MARIA GIZ

sau BT PAY 0751384319