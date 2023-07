Aproximativ 75% dintre tineri nu au competențe în vederea găsirii unui loc de muncă. Site-ul JW.ORG este o sursă de conținut practic pentru tineri.

Organizația Națiunilor Unite a desemnat ziua de 15 iulie a fiecărui an drept Ziua mondială a competențelor tinerilor. Potrivit unui raport pe 2022 al Education Commisson și UNICEF, aproape trei din patru tineri cu vârstele între 15 și 24 de ani din 92 de țări nu au competențele necesare în vederea găsirii unui loc de muncă. Conform acestui raport, tinerii din țări cu venituri mici au șanse mai mici să dezvolte competențe în vederea găsirii unui loc de muncă decent. O altă problemă o constituie și abandonul școlar sau dificultatea dezvoltării de astfel de abilități în liceu. Potrivit unui raport al Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people, se estimează că la nivel mondial numărul tinerilor șomeri va atinge 73 milioane.

Pandemia și alte provocări ale pieței muncii au contribuit și contribuie la creșterea șomajului.

O sursă de conținut practic pentru dezvoltarea competențelor în vederea găsirii unui loc de muncă și pentru planificarea carierei este site-ul jw.org, cel mai tradus site web la ora actuală. De exemplu, în articolul Cum pot găsi (și păstra) un loc de muncă?, tinerii găsesc idei practice pentru cultivarea acestor competențe:

• Profită din plin de școală;

• Caută un loc de muncă;

• Nu renunța;

• Străduiește-te să-ți păstrezi locul de muncă;

• Cultivă relații bune cu colegii de muncă;

• Fii punctual;

• Fii cinstit.

În cartea Choosing Your Career and Your Higher Education, citată într-un alt articol de pe jw.org, se menționează: „Majoritatea domeniilor – tehnice, comerciale sau academice – necesită bune abilități de comunicare. Așadar, chiar dacă școala nu te pregătește pentru un anumit loc de muncă, îmbunătățește-ți aptitudinile de scriere, vorbire și ascultare”.

Radu Cândea, un tânăr de 20 de ani, a spus: „Apreciez foarte mult conținutul de pe jw.org. Iată de ce am analizat împreună cu părinții diverse articole practice de pe jw.org. Asta m-a ajutat și mă ajută să-mi propun obiective și să-mi stabilesc priorități ca să-mi fac un viitor sigur pentru mine și familia mea.”

JW.ORG este site-ul oficial al Martorilor lui Iehova. El conține text, înregistrări audio și materiale video în peste 1075 de limbi, printre care 100 de limbaje ale semnelor și 50 de alfabete braille. Oameni din toate mediile, culturile și credințele pot găsi conținut practic pentru viața de zi cu zi în armonie cu principiile valoroase ale Bibliei.