Iubitorii de natură şi de drumeţii sunt invitaţi în 15 iulie la lacul Firiza, unde va avea loc o amplă acţiune de curăţenie.

Organizatorii spun că acțiunea are menirea de a atrage atenția cât mai multor oameni asupra imensei poluări care afectează grav ecosistemele lacurilor și pădurilor din România. Proiectul este inițiat de comunitatea de paddleboarderi din Baia Mare, comunitate care se mărește continuu și care speră ca prin această acțiune să îi implice și pe alți locuitori din zona Baia Mare/Firiza atât în curățarea malurilor lacului, cât și în păstrarea curățeniei.

La ora 10:00 are loc întâlnirea participanţilor în incinta clubului sportiv Simared, înscriere și preluare kit de participare

În intervalul 10:30-14:00 se va desfăşura curățarea deșeurilor de pe malurile lacului Firiza

Între timp, la ora 12:00 va avea loc un atelier educativ susținut de Radu Ungureanu: KOFI AND LARTEY – Vizionare de film documentar de scurt metraj urmată de o discuție despre deșeuri și problemele mediului înconjurător.

La finalul acțiunii, la ora 15:00, toți participanții sunt invitați la Pasta Party pe pontonul Simared.