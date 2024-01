Blue Monday 2024 pică pe data de 15 ianuarie. Această zi este considerată cea mai deprimantă zi din an, când mai mulți factori precum vremea mohorâtă, lipsa luminii naturale, întoarcerea la muncă după sărbătorile de iarnă sau datoriile acumulate se manifestă printr-o stare de tristețe și melancolie.

Conceptul „Blue Monday” a apărut în 2005 și îi aparține psihologului britanic Cliff Arnall.

Din 2005 încoace, cea de-a treia zi de luni din ianuarie este numită „Blue Monday” și este considerată cea mai tristă zi din an, pentru că mai mulți factori contribuie la o stare de deprimare. Anumite statistici au relevat că în această zi a anului multe persoane se simt mai triste sau mai puțin încrezătoare. Un factor care predispune la melancolie este vremea mohorâtă, în special pentru cei care locuiesc în emisfera nordică.

Temperaturilor scăzute li se adaugă şi faptul că soarele apune devreme, fiind cunoscut faptul că lipsa luminii naturale poate contribui la o stare de spirit proastă. Al doilea factor luat în calcul de psiholog este acumularea de datorii.

După cheltuielile din perioada sărbătorilor de iarnă, mulţi oameni trebuie să fie cumpătaţi în luna ianuarie, ori chiar să achite datoriile acumulate. Un alt motiv de melancolie ţine de contrastul dintre perioada veselă de sfârşit de decembrie, un sezon al vacanţelor, şi reluarea lucrului, la început de an. În plus, a treia zi de luni din ianuarie este şi o perioadă în care cei care au avut rezoluţii pentru noul an pot constata că nu s-au ţinut de ele, ceea ce agravează sentimentul de tristeţe.

Teoria despre „Blue Monday” a apărut în 2005 și îi aparține psihologului britanic Cliff Arnall. Acesta a creat o formulă matematică elaborată pentru a calcula care este ziua cea mai deprimantă din an. A luat în considerare mai mulți factori: condiţiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, câte zile au trecut de la sărbătorile de iarnă, câte zile au trecut de la încălcarea obiectivelor (așa-zisele „rezoluții”) trasate pentru noul an şi nivelul scăzut de motivaţie.

În ianuarie, organismul uman se resimte după consumul de alcool şi dulciuri din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Crăciun şi a petrecerilor de Revelion. În plus, vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va creşte considerabil și nivelul de vitamina D din organism va putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare. Un alt motiv de depresie: vacanţele reprezintă deja doar o amintire îndepărtată.

Nu în ultimul rând, se ia în considerare şi faptul că mulţi oameni urăsc zilele de luni. La toate acestea, în 2022 se adaugă condițiile speciale de pandemie, un factor pe care autorul teoriei nu l-a luat, desigur, în calcul.

După primul studiu realizat de cercetătorul britanic pe această temă, în 2005, alte analize au întărit ipoteza „Blue Monday”. Una dintre ele a demonstrat, de exemplu, că cea de-a treia zi de luni din ianuarie corespunde unui vârf de absenteism la locul de muncă, iar un alt studiu a evidenţiat o anumită creştere a numărului cererilor de divorţ care sunt depuse în instanţă.