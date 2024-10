În fiecare an pe data de 14 octombrie este Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice (International E-Waste Day), prilej de a ne reaminti că printr-un simplu gest de colectare separată ne aducem contribuția la protecția mediului.

Băimărenii sunt invitați la ‘vânătoarea’ de aparate electrice mici, mari, vechi, defecte / nefolositoare, care zac prin sertare, debarale, garaje sau poduri, acasă sau la birou, pentru a le oferi o nouă viață prin reciclare.

Pentru al 7 lea an consecutiv, campanie este organizată de Municipiul Baia Mare împreună cu operatorul The Green Project , participant oficial #IEWD2024 https://weee-forum.org/iewd-about/

Programul campaniei

În intervalul 01 octombrie – 01 noiembrie, săptămână de săptămână, de luni până vineri, va funcționa Serviciul Permanent de Colectare a deșeurilor electrice grele și voluminoase care vor fi preluate gratuit de acasă sau de la firmă pe baza unei programări plasate prin: apel la 0744781781 sau TEL VERDE 0800 444 800 de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00, sau completare formular de comand 24/7 accesând http://thegreenproject.ro/comanda sau https://colecteaza.ro/…/reciclare-deseuri-electrice…/

Sâmbătă, 19 octombrie, între orele 10.00 și 15.00, pe lângă colectarea de la domiciliu, cetățenii pot aduce aparatele electrice vechi, defecte și la punctele de colectare amplasate în următoarele locații din Baia Mare: parcul de la RFN, platoul din Piața Revoluției, intersecția Bdul Republicii cu strada Lupului.

Pentru toți cetățenii care vor răspunde apelului nostru de a se debasara responsabil de deșeurilor electrice se va organiza și o tombolă cu premii: 1 x Airfryer, 1 x Aerotermă, 2 x Mixer cu bol, 3 x Bormașină, 3 x Prăjitor de pâine, 3 x Uscător de păr.

Extragerea câștigătorilor va avea loc luni, 04 noiembrie, la centrul de colectare DEEE din Baia Mare și va fi transmisă pe pagina de facebook. https://www.facebook.com/TheGreenProject.ro

Campania este susținută de OIREP Eco Positive și de partenerii locali: ADI Deșeuri Maramureș, Garda de Mediu Maramureș Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș și Camera de Comert si Industrie Maramures

Ziua Internațională a Deșeului Electric servește drept platformă pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la problema deșeurilor electrice, promovând colectarea, gestionarea si reciclarea responsabilă a acestora. Anul trecut, 195 de organizații din 55 de țări de pe 6 continente diferite s-au înregistrat ca participanți, multe alte entități care au marcat ziua cu activități, știri și campanii online. Printre aceștia suntem și noi.

Ziua Internațională a Deșeului Electric este inițiativa WEEE Forum, o asociație internațională non-profit a organizațiilor colective ale producătorilor de echipamente electrice și electronice. Evenimentul reprezintă o ocazie excelentă pentru a atrage atenția consumatorilor asupra importanței colectării selective a aparatelor uzate, cu scopul de a spori reutilizarea, recuperarea și reciclarea lor.