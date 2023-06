Astăzi doresc să vă împărtășesc cea mai recentă acțiune a administrației locale, un demers special, din iubire și grijă a administrației locale pentru copiii din Baia Mare.

Împreună cu colegii mei de la Direcția de Asistență Socială, am avut privilegiul de a întâlni și de a aduce bucurie în viețile a 10.000 de copii din grădinițele și clasele primare.

În ciuda provocărilor pe care le-am întâmpinat, inclusiv greva din învățământ care a cauzat o mică întârziere, am reușit să ajungem la copii cu un dar special – jucării Lego, planificate pentru a fi dăruite de 1 iunie. Am ales Lego pentru că aceste piese colorate și pline de creativitate nu numai că oferă momente de distracție, dar îi încurajează să își dezvolte imaginația și abilitățile cognitive.

Dragi copii,

sunteți sursa noastră de inspirație și motivul pentru care ne străduim mereu să vă oferim cele mai bune condiții și șanse egale la educație. Să știți că pentru administrația locală din Baia Mare voi sunteți o prioritate absolută. Suntem mândrii să vă susținem în parcursul vostru educațional și să vă oferim tot sprijinul necesar pentru a vă atinge visurile. În fiecare an, ne străduim să îmbunătățim și să modernizăm infrastructura școlară, să aducem tehnologie de ultimă generație în sălile de clasă și să sprijinim programe educaționale inovatoare.

Acum, când încheiem un alt an școlar, vreau să vă transmit un mesaj important. Fiecare dintre voi este unic și special în felul său. În fiecare zi, puneți efort și pasiune în învățare și dezvoltare personală, iar noi suntem alături de voi în fiecare pas al acestui drum minunat!

Educatorii și învățătoarele voastre sunt adevărate călăuze și mentori, dedicați misiunii lor de a vă ghida și sprijini în descoperirea cunoașterii și a talentelor voastre ascunse. Părinți, voi sunteți susținerea și iubirea cea mai puternică în viețile copiilor voștri. Fiecare zâmbet și fiecare realizare a celor mici sunt bucurii de neuitat pentru noi, cei mari.

Dragi copii, vreau să vă încurajez să vă continuați aventura minunată a învățării, să explorați noi orizonturi și să visați în culori vibrante. Indiferent de provocările întâmpinate, să nu vă pierdeți niciodată curajul și să credeți în puterea voastră de a realiza lucruri extraordinare.

Vă mulțumesc că ne-ați încredințat responsabilitatea de a vă ghida în cunoaștere și dezvoltare. Vă promit că administrația locală din Baia Mare va continua să facă tot posibilul pentru a vă oferi cele mai bune condiții de învățare și pentru a construi un viitor strălucit pentru voi.

La finalul acestui an școlar, sărbătoriți-vă realizările și bucurați-vă de vacanța de vară. Reveniți cu energii proaspete și inimile pline de entuziasm în noul an școlar, pregătiți să faceți noi descoperiri și să trăiți noi experiențe minunate.

Cu prețuire,

Cătălin Cherecheș,

Primarul Municipiului Baia Mare