Zeci de preoţi s-au adunat la una dintre cele mai cunoscute lăcaşe de cult din Maramureş – FOTO

Joi, 10 mai 2018, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a prezidat conferinţa preoţească de primăvară de la Mănăstirea “Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” Bârsana, la care au participat preoţii din protopopiatele Sighet şi Vişeu, încheie conferinţele preoţeşti de primăvară din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Gazdă a fost maica Stareţă Stavrofora Filofteia Oltean, cea care a ridicat inegalabilul complex monahal maramureşean cunoscut în toată lumea prin cele peste 12 clădiri din lemn.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, Te-Deum

Ca de fiecare dată, şi acum conferinţa preoţească de primnăvară din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a început cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în biserica Mănăstirii, care poartă hramul “Soborul Sfinţilor 12 Apostoli”, de un sobor din care au făcut parte Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos. Agaton Oprişan, stareţul Mănăstirii “Izvorul Tămăduirii” de la Petrova, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, preoţi din cele două protoierii şi diaconi.

Drept mulțumire pentru darurile revărsate asupra preoțimii din Eparhie și de cerere ca lucrările conferinței să se desfășoare în condiții normale, a fost oficiată slujba Te-Deum-ului.

Conferinţa

Ultima conferinţă de primăvară din acest an a fost ţinută tot de părintele protopop al Sighetului, Pr. Vasile Aurel Pop, al cărei titlu ” Contribuţia reprezentanţilor Bisericii la Marea Unire din 1 Decembrie 1918″ a trezit şi interesul preoţilor din protopopiatele Sighet şi Vişeu, unii luînd cuvântul pe marginea subiectului prezentat.

Argumentată şi întărită cu citate din personalităţi ale culturii române, conferinţa a prezentat date inedite din vremile dinaintea şi din timpul înfăpturii Unirii din 1918 şi se încheie cu o rugăciune specială alcătuită pentru acest moment memorabil din istoria neamului nostru românesc şi dreptcredincios de episcopul Miron Cristea, cel care va deveni primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române: ”Doamne Dumnezeul nostru, Tu eşti Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtorarea părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă şi plecat spre pulbere era sufletul lor şi trupul lor lipit de pământ. Tu ai împlinit şi cu noi ceea ce ai făgăduit demult: Sfărma-voi jugul de pe tine şi voi rupe legăturile tale; lărgi-voi hotarele tale, aduna-vă-voi dintre popoare şi vă voi strânge din ţările unde sunteţi împrăştiaţi; restatornici-voi judecătorii tăi ca mai înainte şi sfetnicii tăi ca la început. Tu, Doamne, cel ce dezlegi pe cei ferecaţi în obezi şi ridici pe cei surpaţi, ajutatu-ne-ai de am bătut războiul cu veselie şi am gonit pe fiii trufiei. Mântuire ai trimis şi nouă, poporului Tău, şi toate marginile pământului văd mântuirea Dumnezeului nostru”.

Cuvântul Preasfințitului Părinte Episcop Iustin

În cuvântul rostit la încheierea conferinţelor preoţeşti din primăvara acestui an, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului a adus un omagiu reprezentanților Bisericii, care nu s-au menajat din punct de vedere personal pentru a înfăptui Marea Unire din 1918. A fost evocată personalitatea Sfântului Andrei Şaguna şi contribuţia sa la pregătirea Marii Uniri, care avea să se înfăptuiască la aproape o jumătate de veac de la trecerea sa la Domnul. Au fost evocaţi episcopi şi mitropoliţi care au contribuit enorm la pregătirea şi înfăptuirea actului istoric de la 1 Decembrie 2018. Nu au fost uitaţi nici clerul şi nici reprezentanţii clerului de pe cuprinsul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, care au participat efectiv la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia sau au pregătit acest act măreţ al românilor din toate provinciile româneşti, prin care s-a oficializat dorinţa unanimă de Unire într-o singură ţară.