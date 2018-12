Volei. Divizia A1. Înfrângere pentru Știința Explorări Baia Mare, în faţa echipei SCMU Craiova 0-3 (-21, -17, -12)

Știința Explorări a încheiat anul cu o înfrângere suferită în fața echipei SCMU Craiova. Partida disputată în ultima etapă a turului Diviziei A1 a fost la discreția oaspeților, care s-au impus fără nicio emoție și au obținut astfel a zecea victorie consecutivă din acest sezon.

“Noi traversăm o perioadă foarte bună și ne-am luat toate măsurile pentru această partidă. Am pregătit foarte bine meciul și jocul ne-a ieșit, astfel că am obținut cu ușurință cele trei puncte”, a declarat Dănuț Pascu, antrenor principal SCMU Craiova).

“Prea multe nu sunt de spus după acest meci. Am reușit să punem probleme adversarului, într-o oarecare măsură, doar în primul set. În setul 3 am dat posibilitatea și voleibaliștilor tineri din lotul nostru să joace. Cert este că am pierdut în fața unei echipe mult mai valoroase”, a spus la rândul său Marius Botea, antrenor principal Știința Explorări.

Explorări: Răileanu 1p, Cr. Imhoff 12p (un as, un blocaj), Talpă 7p (un blocaj), Mocanu 5p (un as, un blocaj), Țuțea 3p, Nagy 4p, Popovici (libero). Au mai jucat: Crișan 1p, S. Dragomir 2p, Al. Dragomir 1p (blocaj) și Butnaru. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

SCMU Craiova: Halilovic 4p (3 blocaje), Lică 18p (5 ași, 2 blocaje), Lupu 9p (4 blocaje), R. Olteanu 3p (un blocaj), Milivojevic 3p, Sestan 13p (2 ași, 2 blocaje), Majstorovic (libero). Au mai juca: Ene 5p, F. Imhoff 5p (4 blocaje) și Georgescu 1p. Antrenori: Dănuț Pascu și Claudiu Mitru.

Au arbitrat: Andrei Savu și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator FRV: Vasile Dușa (Zalău).

sursa foto: PhotoSport YSR