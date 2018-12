Vizibilitate redusă de ceaţă, sub 100 de metri, în Pasul Prislop

Vremea a fost inchisa si s-a incalzit fata de intervalul precedent. Pe arii extinse au cazut precipitatii sub forma de ploaie si trecator lapovita si ninsoare. In zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 32.0 l/mp la Vf Iezer. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 100 km/h, la Vf Iezer viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 1 grad la Tg.Lapus si 4 grade la Baia Mare. In zona montana inalta s-a semnalat ceata.

Stratul de zapada era prezent pe arii extinse aseara masura pana la 36 cm la Cavnic.

La primele ore ale diminetii temperatura aerului era cuprinsa intre 1 grad la Borsa si Cavnic, 2 grade la Baia Mare si 3 grade la Targu Lapus, Ocna Sugatag si Sighetu Marmatiei.

Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si umed. Un strat de zapada framantata, cu grosimea de pana la 1 cm este depus pe DN18, intre km 156 si km 180, in Pasul Prislop. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 10 utilaje si au imprastiat 108 tone sare. Ninge slab in Pasul Prislop, iar precipitatii sub forma de ploaie cad la Petrova.

Pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 175 vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri.

Pe drumurile judetene au cazut precipitatii sub forma de ploaie si lapovita. Circulatia pe sectoarele de drumuri judetene din judet se desfasoara in conditii de iarna. Angajatii societatii au actiuonat cu 22 utilaje si au imprastiat 244 tone material antiderapant. In zona de munte carosabilul este acoperit un strat de zapada framantata.

Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: 1 grad la Sighetu Marmatiei, Targu Lapus, Cavnic, Borsa si Viseu de Sus, 2 grade in Baia Mare,Seini, Somcuta Mare si 3 grade la Ocna Sugatag.

Stratul de zapada masoara: 45 cm la Baiut, 30 cm la Cavnic si Firiza, 28 cm la Coroieni, 23 cm la Grosii Tiblesului, 20 cm la Mara, 19 cm la Viseu de Sus, 18 cm la Targu Lapus, Sacel, Stramtura si Bistra, 16 cm la Vf. Iezer si Poiana Borsa, 14 cm la Ocna Sugatag si Sighetu Marmatiei, 7 cm in Baia Mare.

Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost in crestere. Nu au fost semnalate probleme. Gheata este prezenta la malul raurilor Rusova si Botiza. Curg sloiuri de gheata pe raurile Iza, Mara, Lapus si Suciu. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se efectueaza in conditii de siguranta, conform regulamentului.

Vremea va fi astazi usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. In cursul zilei, local vor cadea precipitatii predominant sub forma de ploaie iar in cursul noptii, pe arii extinse vor cadea precipitatii predominant sub forma de ninsoare. La munte va ninge si izolat cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp iar stratul de zapada nou depus va fi consistent. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari de peste 60-80 km/h, indeosebi pe crestele montane unde va viscoli ninsoarea si vizibilitatea va scadea semnificativ. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 3 si 5 grade, iar cele minime intre -1 si 2 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.