Vizibilitate redusă de ceață, sub 100 de metri, în Pasul Prislop

Vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse au cazut precipitatii sub forma de burnita si ploaie, iar in zona montana sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.1 l/mp la Sacel. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari trecatoare de pana la 40 km/h, in Baia Mare. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 1 grad la Ocna Sugatag si 4 grade la Baia Mare. Pe arii restranse s-a semnalat ceata.

La primele ore ale diminetii temperatura aerului era de -1 grad la Borsa, 0 grade la Ocna Sugatag Cavnic si Petrova, Sighetu Marmatiei, Targu Lapus si 1 grad in Baia Mare, Seini, Viseu de Sus. Cel mai rece a fost in Pasul Gutai, -3 grade.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed. Zapada framantata, cu grosimea de pana la 1 cm, se gaseste depusa pe DN 18, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Prislop, intre km 160 si km 180. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu opt utilaje si au inprastiat 43 tone sare pentru prevenirea si combaterea poleiului.

Pe sectoarele de drumuri judetene au cazut precipitatii sub forma de ploaie. Temperaturile scazute din timpul noptii si diminetii au favorizat formarea poleiului pe unele sectoare de drum din zona de deal si de munte. S-a intervenit de catre angajatii societatii de drumuri cu 16 utilaje si au fost raspandite 137 tone de material antiderapant. La aceasta ora, carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si umed.

Valori ale temperaturii aerului acum: -1 grad la Ocna Sugatag, Borsa, Cavnic si Petrova, 0 grade la Targu Lapus. Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus si Baia Sprie, 1 grad in Baia Mare, Seini.

Grosimea stratului de zapada masoara: 49 cm in Pasul Gutai, 48 cm la Baiut, 44 cm la Cavnic, 38 cm la Luhei, 34 cm la Firiza, 29 cm in Baia Borsa, 26 cm la Vf. Iezer, 22 cm la Viseu de Sus si Coroieni, 21 cm la Grosii Tiblesului, 14 cm la Ocna Sugatag, 13 cm la Targu Lapus.

Debirele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost usor variabile si nu au fost semnalate probleme. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta, conform regulamentului. Nu sunt probleme în alimentarea cu energie electrica in judet, datorita conditiilor meteorologice.

Vremea va ramane si astazi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse, indeosebi in cursul noptii, vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. La munte va ninge. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 3 grade, iar cele minime intre -2 si 1 grad. Izolat se va semnala ceata.