Viitorii lideri se pregătesc în Maramureş, la Izvoare

In perioada 5-10 august 2018, Federatia YMCA Romania organizeaza la Izvoare și în Baia Mare cursul de formare național din cadrul proiectului „BaseCamp – leadership in programe de tabara” care are ca scop stimularea participarii tinerilor la viața societatii prin implicarea in programe de tabara calitative si in siguranta si cresterea capacitatii administrative a organizatiilor de tineret de a implementa astfel de programe comunitare transformationale.

In perioada iunie- iulie 2018, 30 de tineri din Baia Mare si Cavnic au participat la sesiunea de formare judeteana, testandu-si competetele dobandite in cadrul celor 2 stagii de practica din cadrul taberelor traditionale YMCA din Baia Mare si Cavnic. Astfel, ei au creat impreuna cu echipa YMCA curricula de tabara, asumandu-si totodata roluri de consilier de tabara, instructor, responsabil media, logistica, testand, reflectand, evaluand si recalibrandu-si responsabilitatile si modul de abordare atat in munca cu copiii taberisti, cat si munca in echipa, dezvoltand abilitati de coordonare, initiativa, leadership.

In cadrul taberei nationale, tinerii din Baia Mare si Cavnic vor fi facilitatorii principali de activitati, ei impartasind cunostintele dobandite in aceste 2 luni colegilor din Arad, Timisoara, Bucuresti, iar împreuna vor lucra la proceduri interne si standarde de tabara.

În data de 9 august 2018, participantii la sesiunea de formare naționala vor fi în Baia Mare pentru a se putea întâlni cu tineri și cu organizații de tineret , implicandu-se în programele și activitățile care se vor desfasura în acele zile în cadrul Programului Baia Mare-Capitala Tineretului din Romania.

Proiectul se va finaliza în octombrie 2019 prin crearea unui manualul de tabara util pentru toți tinerii care se vor implica în activități de tabara si pentru organizatiile care dezvolta astfel de programe educationale și recreative.

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliul Judetean Maramures si se desfasoara in parteneriat cu Asociatia YMCA Baia Mare, Asociatia YMCA Cavnic, Fundatia Student Plus Timisoara, Asociatia Young Initiative, Asociatia Terran Sports, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret Maramures.

„BaseCamp – leadership in programe de tabara” face parte din Programul Baia Mare – Capitala Tineretului din România 2018 – 2019.