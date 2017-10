Vârstnicii băimăreni născuţi în luna octombrie, sărbătoriţi la Caspev

Peste 100 de pensionari băimăreni au luat parte la petrecerea dată în cinstea seniorilor născuţi în luna octombrie. Varstnicii au avut parte de muzica, un meniu special si, nu in ultimul rand, de multa voie buna. Momentul aniversar a fost pregatit special pentru membrii asociatiei care s-au nascut in luna octombrie si care in acest fel si-au sarbatorit ziua de nastere alaturi de prietenii si colegii.

„Ii sarbatorim pe cei care s-au nascut in luna octombrie, insa saa ca de fiecare data pe langa cei sarbatoriti participa si alti prieteni de-ai celor sarbatoriti, invitati care isi petrec cateva ore impreuna, pentru ca acest eveniment, de cand am inceput, de peste 10 ani de zile, este nelipsit in fiecare luna”, a aratat presedintele asociatiei Caspev, Stefan Lupsa.

Prezent alaturi de pensionarii baimareni a fost si primarul municipiului Baia Mare, care a tinut sa ii felicite personal pe cei care isi serbeaza ziua de nastere in aceasta luna.

“Am fost alături de seniorii băimăreni la aniversarea celor născuți în luna Octombrie. De fiecare data particip cu bucurie şi onoare, la Caspev, la aceste zile speciale alături de cei care au construit orașul şi județul nostru.Cred cu tărie că trebuie să ne uităm la lucrurile care vin din lumină şi nu la lucrurile care vin din întuneric ” a spus primarul Catalin Chereches.

Edilul le -a multumit seniorilor pentru aportul adus si le-a dat doua vesti extraordinare .

“Am anunțat că în Ședința ordinară de marți, 31 octombrie, a Consiliului Local Baia Mare vom aproba demararea a două investiții de suflet pentru seniorii noștri, Centrul Rezidențial în zona Parcului Regina Maria şi Centrul Rezidențial şi de Îngrijire Medicală pe Valea Borcutului. Sunt 200 de locuri pentru bunicii noștri care sunt singuri şi au nevoie de respectul şi protecția noastră, a celor care am fost crescuți si educați ei” a spus primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches.

Sarbatoritii lunii octombrie au fost recompensati cu flori si felicitari de catre cei prezenti la petrecere, dar si cu nelipsitele urari de „La multi ani”.