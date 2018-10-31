Unde vor fi amplasate aparatele radar miercuri, 31 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Miercuri, 31 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
DJ 182 B SĂCĂLĂŞENI – STR. FABRICII
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – BERBEŞTI DN 18
DN18 – VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – COPALNIC
CODRU- CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
ULMENI
DJ 193 ARDUSAT
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I VIILE APEI
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DN 19 SARASĂU – CÂMPULUNG LA TISA
DN 18 GIULEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – STR. M. EMINESCU
DN 18B BAIA MARE – COPANIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, STR. D. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHETU MARMAŢIEI – MARA
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – ROGOZ
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171 ŞIEU