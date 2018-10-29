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Unde vor fi amplasate aparatele radar luni, 29 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Postat de EMM 29/10/2018 - 08:00 chat_bubble_outlineLasă un comentariu

Luni, 29 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.

Orele 08:00-14:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. BARAJULUI – BD. BUCUREŞTI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – BERBEŞTI DN 18
DN18 – VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE

TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – CERNEŞTI

CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI

ULMENI
DJ 108-A ULMENI – FĂRCAŞA

MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171A ŞIEU
DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE JOS
DN17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
DJ 109 F OCNA ŞUGATAG

Orele 14:00-22:00

BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. V. ALECSANDRI – STR. OBORULUI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC

SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – TISA DN 18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – STR. ŢIBLEŞULUI

ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI

SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI


DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL

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