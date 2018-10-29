Unde vor fi amplasate aparatele radar luni, 29 octombrie, pe drumurile din Maramureş

Luni, 29 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şosele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. BARAJULUI – BD. BUCUREŞTI
DN 18B BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – BERBEŞTI DN 18
DN18 – VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
TÂRGU LĂPUŞ
DN 18B TG. LĂPUŞ – CERNEŞTI
CODRU-CHIOAR
ŞOMCUTA MARE – BUCIUMI
ULMENI
DJ 108-A ULMENI – FĂRCAŞA
MARAMUREŞUL ISTORIC
DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL
DJ 171A ŞIEU
DN 18 BOCICOIU MARE – RONA DE JOS
DN17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
DJ 109 F OCNA ŞUGATAG
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. V. ALECSANDRI – STR. OBORULUI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHETU MARMAŢIEI – TISA DN 18
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC8 STR. MINERILOR
TÂRGU LĂPUŞ
DJ 109 F TG. LĂPUŞ – STR. ŢIBLEŞULUI
ŞOMCUTA MARE
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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DJ 186 DRAGOMIREŞTI – STRÂMTURA – SĂCEL