Un tir s-a rasturnat în Tăuții Măgheraus ! Circulația e blocată pe DN 1C, iar coada se întinde pe kilometri (video)

5 persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc in jurul orei 13.00 in localitate Tautii Magheraus. Accidentul rutier a avut loc la kilometrul 158+900 de metri, dupa ce un autotren încărcat cu nisip s-a răsturnat peste un autoturism

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră circulația rutieră este blocată pe DN1C, în localitatea Tăuții Măgherăuș, în vederea remedierii problemei, fiind prezente la fața locului echipaje de poliție, pompieri și medicale.

În urma incidentului au rezultat 5 victime, dintre care 3 încarcerate. Victimele cu vârste cuprinse între 18 și 46 de ani au fost stabilizate, iar apoi transportate la spital de către echipajul SMURD și echipajele SAJ prezente la fața locului.

sursa foto : Isu Maramures