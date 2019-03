Un primar din Maramureș „investește în Educație”. Cum arată unitățile de învățământ din oraș – FOTO

Unii primari din Maramureș au înțeles că domeniile prioritare sunt Sănătatea și Educația și au luat primele măsuri. Au investit masiv în proiecte menite să asigure sănătatea oamenilor din comunitate, dar și educația tinerei generații în cele mai bune condiții.

Unul dintre cei mai activi primari la acest capitol este Timiș Ion Sorin, edilul din Borșa care a demarat proiectul „Investim în educație” prin intermediul căruia a derulat acțiuni de renovare, reabilitare și dotare a unităților de învățământ din oraș.

„Proiectul “Investim în educație” continuă. Anul trecut am amenajat holurile Liceului din Borșa. Începând cu acest an reabilitam, modernizăm și utilăm sălile de clasă. Azi am inaugurat prima sala de clasa modernă din cadrul Liceului Borșa (sala de informatică). Lucrările au constat în schimbarea instalatiilor electrice și de încalzire, refacerea tencuieliilor, montarea de tavan nou casetat cu corpuri de iluminat pe sistem led, mobilier nou, tabala și retroproiector”, a spus Timiș Ion Sorin, primarul de Borșa.