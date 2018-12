Târgul de Crăciun de la Cluj, LOCUL 10 ÎNTRE CELE MAI FRUMOASE TÂRGURI DIN EUROPA

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca s-a situat pe locul 10 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, în cadrul concursului European Best Christmas Market.

Deschis în data de 23 noiembrie în fața a mii de clujeni, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca a devansat mult mai faimosul Târg de la Sibiu, autointitulat „de zece ani cel mai frumos târg din România”.

Târgul va fi deschis cinci săptămâni, perioadă în care clujenii sunt așteptați la foarte multe evenimente. Fiecare săptămână din cele cinci în care Târgul de Crăciun va fi deschis, va avea câte o tematică dedicată.

Pe site-ul European Best Destinations se arată că în ultimii trei ani competiţia a fost foarte strânsă, iar oraşul Zagreb a ieşit câştigător, amintind că acest oraş are una dintre cele mai frumoase scene de Advent de pe continent. Cât despre Târgul de Crăciun din Cluj, European Best Destinations spune că este „o sărbătoare a familiei, a întregii familii extinse: copii, bunici, mătuşi, unchi, veri etc.”.

Pe primul loc s-a clasat Târgul de Crăciun de la Tallin (Estonia), podiumul fiind completat de Târgul de Crăciun de la Budapesta (Ungaria) și de Târgul de Crăciun de la Strasbourg (Franța).

Pe celelalte poziții s-au clasat târgurile de Crăciun din Viena (Austria), Erfurt (Germania), Poznan (Polonia), Bruxelles (Belgia) sau cel din Praga (Cehia).

Târgul de Crăciun de la Cluj s-a clasat deasupra târgurilor de acest gen din Amiens, Montbeliard și Metz (Franța), Leipzig și Dresden (Germania), Köln și Nüremberg (Germania), Basel (Elveția), Sevilia (Spania), Chester (Marea Britanie).

În cadrul concursului European Best Christmas Market au fost nominalizate 20 de târguri.

În cadrul concursului au votat peste 200.000 de persoane.