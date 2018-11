Cătălin Cherecheş: “Susținem băimărenii care vor să contribuie la dezvoltarea economică a municipiului Baia Mare!”

Administraţia Publică Locală băimăreană sprijină iniţiativele de afaceri şi băimărenii care doresc să demareze o afacere au primit finanţare în cadrul unui proiect regional.

După ce şi-au întocmit un plan de afaceri, aceştia au primit şi fondurile necesare implementării.

„Am avut bucuria să particip la întâlnirea de lucru cu câștigătorii concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea de Nord Vest. Am discutat despre etapele care urmează în derularea acestui proiect, despre stagiile de practică și ce urmează efectiv după înființarea societăților comerciale și, mai ales, despre sprijinul pe care noi, autoritatea locală, îl vom oferi antreprenorilor. Pentru municipiul Baia Mare este o oportunitate să folosească aceste tipuri de finanțări pentru a vitaliza activitatea economică a orașului nostru, societățile mici și mijlocii fiind coloana vertebrală a economiei noastre locale. Din acest acest punct de vedere sunt importante demersurile făcute de către cei care au decis să participe la acest proiect. În cadrul autorității locale va fi un compartiment cu care se va putea colabora, în primul rând pentru a acorda spații pentru desfășurarea activităților într-o formulă relaxată din punct de vedere financiar. Vrem să instituim în două – trei locuri din oraș mici incubatoare, hub-uri pentru o mai bună desfășurare a activităților, în special pentru cei care sunt în zona industriilor creative. O opțiune ar fi zona centrului istoric unde avem în derulare proiectul pentru industrii creative la Cinematograful Minerul pe care îl vom reabilita, dar și alte spații cum este Clubul Phoenix sau cele care vor rămâne libere la baza Stadionului Viorel Mateianu după ce vor fi mutați artiștii la Colonia Pictorilor. În plus, sunt o mulțime de spații în centrul vechi al orașului și în alte zone, unde consideră cei care derulează aceste proiecte că va exista deschidere din partea comunității pentru serviciile lor”, a spus Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare.

Potrivit celor declarate de Cătălin Cherecheş, astfel de iniţiative vor avea continuitate, pentru a veni în sprijinul băimărenilor cu idei care doresc să îşi deschidă o afacere.

“De anul viitor, printre prioritățile pe care municipiul Baia Mare le are din perspectivă economică, o să testăm un tip de finanțare, de data asta din bugetul local, pentru început cu zece societăți de tip start up, zece proiecte pe care să le finanțăm pentru prioritățile pe care le avem, industrii creative și alte tipuri de activități relevante pentru dezvoltarea economică. Ideile și punctul acesta de plecare în proiectele de tip start-up sunt un pas în ceea ce se poate face în continuare din perspectivă economică, prin dezvoltare. În acest demers este importantă și deschiderea pe care administrația locală o are, prin sprijinul pe care îl va oferi celor care au pornit proiecte de tip start-up pentru a obține informații și a mai relaxa hățișul birocratic. Pentru că în țara asta, din păcate, poți muri cu banii în buzunar, respectiv ideile bune de multe ori au rămas la stadiu de proiect pentru că au fost imposibil de realizat din cauza birocrației. Îi felicit pe cei care au avut curajul și deschiderea de a aplica pentru acest program și pentru a contribui astfel și la dezvoltarea economiei locale”, a mai spus primarul municipiului Baia Mare.