Snopit în trafic de un șofer agresiv, un băimărean încearcă să-l identifice singur pe agresor – FOTO

Un tânăr băimărean încearcă să-l identifice singur pe un șofer agresiv care l-a snopit în bătaie în plin trafic. Tânărul este curier la unul dintre restaurantele din Centrul vechi al orașului și face pe cont propriu investigații deoarece reprezentanții IPJ Maramureș nu l-au ajutat. Povestea a fost publicată pe rețelele de socializare împreună cu fotografia agresorului în speranța că internauții vor ajuta la identificarea lui.

„Totul a inceput cu o comanda cu delivery plasata la noi. Colegul nostru Leo a preluat-o, iar in cursul livrarii, intr-o clipa de neatentie, a facut o nefacuta si i-a taiat calea unui stimabil domn. Am vrea sa continuam povestea si sa spunem ca, fiind in spiritul Craciunului, stimabilul a inteles ca n-a fost cu intentie, si a trecut cu vederea. Chiar am vrea.

Doar ca aparent traim in jungla, nu in civilizatie, iar in jungla primeaza legea pumnului. Continuarea reala a povestii e ca stimabilul domn a inteles gresit spiritul Craciunului si ca bine sa oferi, si a ales sa ofere… pumni. Da, in anul 2018 mai sunt specimene care considera ca e ok sa agresezi fizic un alt sofer pentru o greseala in trafic.

Am vrea sa incheiem povestea si sa spunem ca totul s-a rezolvat intr-un final la Politie, si ca s-a facut dreptate, asa cum ar fi normal, in anul 2018. Am vrea…

Incheierea reala, insa, e ca Politia aparent a intrat in concediu deja, nefiind interesati sa preia plangerea colegului nostru, asa ca ne bazam pe voi – ajutati-ne sa-l identificam pe stimabilul domn – vrem sa-i facem niste urari frumoase de sarbatori”, spun reprezentanții restaurantului.