Sighetenii ies în stradă să protesteze. Se mobilizează pe Facebook

Luni, 25 Martie, în Ziua de Buna Vestire, sighetenii vor ieşi în stradă să protesteze împotriva stării proaste a drumurilor din oraş. Mobilizarea se face pe Facebook unde şi-au anunţat deja participarea peste 300 de oameni. Acestia au stabiliut că se vor asuna la prima oră a dimineţii în faţa primăriei pentru a-i cere socoteală primarului. Drumurile foarte proaste i-au adus la disperare pe sighetenii care îşi rup maşini în gopile apărute în asfalt odată cu topirea zăpezii.

“Nu v-ați saturat de craterele de pe străzile din oraș? Majoritatea străzilor din Sighet sunt sub orice critica. Va Invit sa ne unim cu toții si sa cerem socoteala domnului nostru primar. Va propun ca luni pe data de 25.03.2019 începând cu ora 07:30 sa ne întâlnim in număr cât mai mare in fata primăriei cu mașinile pornite si sa vedem ce are de spus domnul nostru primar. Haideți sa facem ceva pentru orașul nostru! PS: UNDE-S MULTI, PUTEREA CRESTE!”, au scris organizatorii pe Facebook.

“Nu sunt o persoana publica, nici cunoscuta,nici nu vreau asta. Sunt un simplu cetățean al acestui oraș. Un tânăr cetățean care își dorește sa trăiască într-un oraș curat si liniștit cum era altădată. Si cred ca mulți alți cetățeni ca si mine își doresc același lucru. Nu fac politica , nici nu îmi place, vreau doar un oraș pus la punct din toate punctele de vedere. Dar pentru asta e nevoie de solidaritate din partea tuturor. Daca noi nu ne implicam sa facem ceva, nu o va face nimeni in locul nostru. Totul depinde de noi,cetățenii acestui oraș. De când s-a pus domnul Scubli in scaunul primăriei tot orașul este praf. Au apărut Cuie, Scaune, Haite de câini ,Cratere in asfalt si multe altele de care știți si voi. Orașul nostru are nevoie de noi. Haideți sa luam împreuna inițiativa si sa facem ceva. Si cei de dinaintea domnului Scubli poate nu au fost buni dar măcar au făcut si pentru oraș câte ceva,nu s-au gândit doar la ei. Toți cei care au poze,videoclipuri cu lucrurile anormale din oraș ii rog sa posteze. Si cel mai important, lucrurile ce sunt de spus sa fie spuse de toată lumea si in fata primărie luni dimineața!”, a mai spus Andrei Oancea, organizatorul protestului.

Cert este că de la anunţarea intenţiei sighetenilor de a potesta, în oraş au început să se mişte lucrurile, respectiv echipe de muncitori au început “peticeala de primăvară”.