Șase primării și Muzeul Satului, gazdele celei de-a X-a ediții a evenimentului ”Crăciun în Maramureș” – FOTO

Mii de turiști și invitați, oficialități locale și centrale, primării gazdă și maramureșeni au fost prezenți sâmbătă, 22 decembrie, la Muzeul Satului din Baia Mare, pentru a participa la a X-a ediție a evenimentului ”Crăciun în Maramureș”, organizat de Consiliul Județean. Ulițele Muzeului au fost pline de colindători, dar și de participanți dornici să fie prezenți la activitățile specifice zilei de Crăciun, de la împodobitul căsuțelor la ritualul sacrificării porcului și la pregătirea bucatelor tradiționale. Deși la orele amiezii a început o ploaie deasă, care părea că va da peste cap planurile organizatorilor, turiștii nu s-au lăsat descurajați de vremea potrivnică, fiind prezenți, în continuare, în curtea fiecărei case din ”satul aflat în inima orașului”.



Șeful administrației județene, Gabriel Zetea, a dat startul deschiderii oficiale, arătând că, pentru maramureșeni și pentru români, 2018 a fost un an special, când s-a aniversat și Centenarul Marii Uniri de la 1918.

”Am trăit un an 2018 extraordinar, anul Unirii Transilvaniei cu România, al Unirii Maramureșului cu România. Și ne-am adus aminte, sper, în acest an, de mari maramureșeni, mari personalități ale județului nostru care s-au gândit cu 100 de ani în urmă că trebuie să se unească între ei, să lase deoparte orgoliile și proiectele personale pentru UNIRE și au realizat acest deziderat tocmai pentru că au fost uniți. Astăzi, din păcate, societatea din România nu înțelege cum ar trebui că puterea noastră, a românilor, stă în puterea tuturor. Dacă suntem uniți și ne propunem cu adevărat proiecte de țară, împreună le vom putea realiza. Tot în acest an, județul Maramureș a aniversat 50 de ani de existență de la reorganizarea administrativ-teritorială din anul 1968, când Țara Lăpușului, cu Țara Codrului, cu Țara Chioarului și cu Maramureșul Voievodal s-au unit pentru a da României cel mai frumos județ din țară. Anul trecut, Consiliul Județean Maramureș a aniversat 25 de ani de existență, de la înființarea sa, în anul 1992”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: ”Dacă ești român și nu ajungi măcar o dată la un Crăciun în Maramureș nu ești un adevărat patriot”

În discursul său, șeful administrației județene a amintit celor prezenți că, în acest an, Consiliul Județean sărbătorește zece ani de ”Crăciun în Maramureș”. Președintele CJ a subliniat că își dorește ca această manifestare tradițională să fie dusă mai departe pentru cât mai mult timp, deoarece participă, la acțiune, aproape toate instituțiile din județul Maramureș. ”Dacă ești român și nu ajungi măcar o dată în viață în Maramureș, să petreci aici Crăciunul, să ajungi la una din bisericile noastre de lemn pentru a aprinde o lumânare și a înălța o rugăciune spre Cer, nu ești cu adevărat patriot. Noi trebuie să promovăm mai departe Maramureșul, să îi facem pe toți să înțeleagă importanța județului nostru în economia României. Cel mai important lucru pentru noi, maramureșenii, este să ne menținem tradiția, să ne respectăm înaintașii și istoria și să facem împreună lucruri minunate, ca cei care ne trec pragul să își dorească să revină pe meleagurile noastre”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, după care i-a invitat pe toți cei prezenți să treacă pe la toate casele-gazdă pentru a gusta din bucatele alese, pentru a asculta minunatele colinde și a se bucura de tradiția noastră locală.

Bogdan Tomoiagă: ”Destinația Maramureș va intra într-o competiție a administrațiilor de top la nivel internațional”

La cuvânt a fost invitat, apoi, secretarul de stat în Ministerul Turismului, maramureșeanul Bogdan Tomoiagă, care a arătat că este bucuros să participe în fiecare an la acest eveniment emblematic pentru județul nostru.

”Vreau să mulțumesc, în primul rând, executivului Consiliului Județean Maramureș și echipei condusă de președintele Gabriel Zetea pentru efortul depus în promovarea județului și pentru aducerea în atenția Organizației Mondiale a Turismului a evenimentului Crăciun în Maramureș. Astfel, destinația Maramureș va intra într-o competiție a administrațiilor de top la nivel internațional. Turismul este un sector foarte important al economiei naționale, iar județul Maramureș performează și are una dintre cele mai importante creșteri la nivel național. Ministerul Turismului și Guvernul României recunosc acest lucru, iar anul acesta avem trei noi stațiuni de interes local: Oncești, Bârsana și Botiza, dar și o stațiune de interes național, orașul Borșa. Și dacă vorbim despre Borșa este important să menționăm că, zilele acestea, Primăria Borșa a depus proiectul Telegondolă și Pârtie Olimpică de Schi la Ministerul Turismului, în valoare de 108 milioane de lei și sperăm că, după ce va fi analizat, se va semna și contractul de finanțare în 2019. Consider că trebuie să amintim și măsurile promovate de Ministerul Turismului și Guvern pentru sectorul privat, respectiv o cotă de TVA de numai 5%, una dintre cele mai scăzute din Europa, redevență zero pentru apele termale cu proprietăți curative de pe teritoriul României, iar voucherele de vacanță vor fi acordate, pe mai departe, până la 1 ianuarie 2021”, a arătat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Bogdan Tomoiagă.

Gânduri de prețuire au transmis și prefectul județului Maramureș, Vasile Moldovan, secretarul de stat în Ministerului Transporturilor, Dragoș Titea, primarul municipiului Sighetu Marmației, Horia Scubli, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș și Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie și Artă Populară, evenimentul fiind moderat de vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș.

Primării gazdă au fost, în acest an, administrațiile locale din Sighetu Marmației, Săcălășeni, Giulești, Mireșu Mare, Ardusat și Remetea Chioarului dar și Muzeul de Etnografie și Artă Populară, care și-a întâmpinat musafirii la Casa Firiza.