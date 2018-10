Săptămâna Geologiei la Muzeul de Mineralogie “Victor Gorduza” din Baia Mare

În luna octombrie a fiecărui an, la nivel internațional se celebrează Săptămâna Geologiei (Earth Science Week), eveniment în care sunt implicate numeroase organizații, precum American Geociences Institute, Mineral Education Coalition, European Federation of Geologists, Geological Society of London etc.

La nivelul național, în coordonarea Societății Geologice a României, o serie de instituții de învățământ superior și instituții de cultură, pentru de a marca acest important eveniment global, în perioada 22 – 28 octombrie 2018, organizează o serie de manifestări, în diverse locații din țară.

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” a propus pentru intervalul amintit următoarele evenimente:

Proiecții de filme cu tematică de științele naturii: 23, 24, 25 și 26 octombrie, intervalul orar 10:00-15:00

„Minerale inspiraționale”. Elevii clasei a IX-a de la Colegiul de Arte Baia Mare, cu specialitatea de arhitectura și design, vor crea schițe bazate pe formele mineralelor din expoziția permanentă: 23 octombrie, ora 10:00

Deschiderea expoziției temporare „Prelucrarea pietrei – de la meșteșug la artă”: 25 octombrie, ora 12:00

Excursie de teren în aria naturală protejată Rezervația Fosiliferă Chiuzbaia: 27 octombrie, 10:00