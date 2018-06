Rusia s-a impus cu 5-0 in meciul inaugural de la Cupa Mondiala – adversara sa a avut 59% posesie dar nu a trimis niciun sut pe poarta

Nici nu a inceput bine Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia si deja pronosticurile incep sa fie date peste cap. Desi victoria Rusiei in partida cu Arabia Saudita era cotata de bookmakerii agentiei de pariuri online Unibet cu 1.47, cele mai populare site-uri internationale ce ofera ponturi pentru pariuri pronosticau un meci mult mai echilibrat, propunand chiar un rezultat de egalitate in cazul primei partide de la CM 2018. Principalele argumente pentru pronosticul ales erau forma slaba a Rusiei in amicalele din 2018 (3 infrangeri si un egal) si meciurile bune facute de sauditi impotriva Germaniei si Italiei (pierdute cu 1-2).

Iata insa ca Rusia, sustinuta frenetic de cei peste 70.000 de suporteri aflati pe Arena Lujniki din Moscova, a demolat reprezentanta Orientului Mijlociu, la capatul unui meci in care a cedat deliberat posesia, insa a transformat in gol 5 din cele 7 suturi trase pe poarta. De cealalta parte, Arabia Saudita a avut mingea 59% din timp, insa nu a reusit sa traga niciun sut pe spatiul portii, situatie ce l-a facut pe fostul international englez Alan Shearer sa declare, conform gsp.ro, pentru BBC.com: “Arabia Saudită n-a avut nicio șansă. N-au avut nici măcar un șut spre poartă. N-au testat deloc defensiva adversă. Și eu aș fi putut juca în linia de fund adversă. Atât de prost au jucat! Rusia nu mi se pare o echipă puternică, dar în fața unui adversar incapabil să răspundă a făcut ce a vrut. Cred că Luis Suarez și Mo Salah sunt nerăbdători să joace contra Arabiei. Visează goluri după goluri”.

Meciul a fost unul de bun augur si pentru cel mai bine cotat fotbalist din lotul Rusiei, Aleksandr Golovin, care a reusit sa inscrie un gol si sa ofere doua pase decisive. In varsta de 22 de ani, mijlocasul lui CSKA Moscova valoreaza in acest moment 18 milioane de euro pe transfermarkt, fiind, se pare, curtat de cel putin doua din cluburile europene de top, Arsenal si Juventus Torino.

Din pacate, pentru un alt mijlocas foarte talentat al Rusiei, meciul inaugural a fost si ultimul de la aceasta editie de Cupa Mondiala, Alan Dzagoev suferind o ruptura la nivelul muschilor coapsei in minutul 23 al partidei cu Arabia Saudita, potrivit unor declaratii facut de medicul lui Dinamo Moscova in presa rusa.

In urma acestei victorii, Rusia a facut un pas mare catre optimile competitiei, avand mari sanse sa termine pe unul din primele doua locuri din Grupa A, in care mai evolueaza Egipt, Uruguay si Arabia Saudita.