Revoltă pe o stradă din Baia Mare: „Mi-ați furat primăvara și toamna din fața casei!” – FOTO

Revoltă pe Strada Nicolae Titulescu din Baia Mare. Locuitorii sunt supărați pe muncipalitate și acuză că le-a fost defrișată toată verdeață din zonă pentru a se amenaja parcări.

„Jenant❗️‼️ Oare cu câte locuri de parcare ați reușit sa suplimentați, domnilor care mi-ați furat primavara și toamna din fata casei? Cam așa arata strada Nicolae Titulescu din Baia Mare, strada pe care primăvara infloreau merii ornamentali, iar toamna era desprinsa dintr un tablou. In urma cu câteva zile un anunț mic și amărât, ne transmitea sa nu mai parcăm mașinile, fiindcă urmează lucrari privind executarea bordurilor. ❓⁉️ Însă, au uitat sa menționeze ca vor defrișa tot, dar tot ce le-a stat in cale! De la copaci, la tufe, pomi, verdeața. Aceasta straduta a fost un cadru splendid și linistit al orașului…l-ați transformat in ce ați vrut voi, cu trei locuri de beton in plus, jenantilor!!, scrie Bianca Bodocean, unul dintre locuitorii de pe stradă.